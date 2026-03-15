Украинские паралимпийцы завоевали еще две медали
15 марта двое паралимпийцев пополнили медальный зачет украинской сборной, сообщает Цензор.НЕТ.
В лыжных гонках свободным стилем на 20 км бронза у Александры Кононовой. Первое место у Сидни Петерсон, США.
Александр Казик завоевал серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 20 км свободным стилем в классе со нарушением зрения.
Золото у Джека Адикоффа, США.
Украинские паралимпийцы завоевали 19 медалей, из которых 3 золотые.
Любо Неожиданнов
15.03.2026 15:02
Чайка Київ
15.03.2026 15:44
