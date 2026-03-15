Украинские паралимпийцы завоевали еще две медали

15 марта двое паралимпийцев пополнили медальный зачет украинской сборной, сообщает Цензор.НЕТ.

В лыжных гонках свободным стилем на 20 км бронза у Александры Кононовой. Первое место у Сидни Петерсон, США.

Александр Казик завоевал серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 20 км свободным стилем в классе со нарушением зрения.

Золото у Джека Адикоффа, США.

Украинские паралимпийцы завоевали 19 медалей, из которых 3 золотые.