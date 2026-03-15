Ukrainian Paralympians have won two more medals
On March 15, two Paralympians added medals to the Ukrainian national team’s tally, according to Censor.NET.
In the women's 20-kilometer freestyle cross-country skiing event, Oleksandra Kononova won the bronze medal. First place went to Sydney Peterson of the United States.
Oleksandr Kazik won a silver medal in the 20-kilometer freestyle cross-country skiing event in the visually impaired category.
Gold medal for Jack Adicoff, USA.
Ukrainian Paralympians won 19 medals, including 3 gold medals.
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