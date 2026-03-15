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Ukrainian Paralympians have won two more medals

Austria, the United Kingdom and Romania are joining the diplomatic boycott of the Paralympic Games opening ceremony

On March 15, two Paralympians added medals to the Ukrainian national team’s tally, according to Censor.NET.

In the women's 20-kilometer freestyle cross-country skiing event, Oleksandra Kononova won the bronze medal. First place went to Sydney Peterson of the United States.

Oleksandr Kazik won a silver medal in the 20-kilometer freestyle cross-country skiing event in the visually impaired category.

Gold medal for Jack Adicoff, USA.

 Ukrainian Paralympians won 19 medals, including 3 gold medals.

See more: Ukraine wins two gold medals and one bronze medal at start of 2026 Paralympics. PHOTOS

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Paralympics (40) sport (182)
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