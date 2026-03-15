Українські паралімпійці вибороли ще дві медалі

15 березня двоє паралімпійців принесли нагороди у скарбничку української збірної, повідомляє Цензор. НЕТ.

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У лижних перегонах вільним стилем на 20 км бронза у Олександри Кононової. Перше місце у Сідні Петерсон, США.

Олександр Казік виборов срібну медаль у лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі з порушенням зору.

Золото у Джека Адікоффа, США.

Українські паралімпійці вибороли 19 медалей, з яких 3 золоті.