Україна здобула ще шість медалей на Паралімпійських іграх в Італії

Українська збірна поповнила свою медальну скарбничку на Паралімпійських іграх, що тривають в Італії. За підсумками чергових стартів українські парабіатлоністи вибороли ще шість нагород.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

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Срібну нагороду у гонці спринт-переслідування серед чоловіків у класі сидячи здобув Тарас Радь. Український спортсмен показав результат 10:00.5 та поступився лише представнику Казахстану Єрболу Хамітову. Для Радя ця медаль стала вже третьою на нинішній Паралімпіаді – раніше він виграв золото у спринті та бронзу в індивідуальній гонці.

У цьому ж заїзді виступили ще четверо українців. Василь Кравчук фінішував восьмим, Григорій Шимко посів дев’яту позицію, Павло Баль став дванадцятим, а Олександр Алексик завершив гонку на тринадцятому місці.

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Ще одне срібло для України здобув Григорій Вовчинський у змаганні спринт-переслідування серед чоловіків у класі стоячи. 37-річний параатлет, для якого ця Паралімпіада стала вже п’ятою у кар’єрі, подолав дистанцію за 10:33.6. До перемоги йому не вистачило лише 0,2 секунди – на фініші він поступився китайському спортсмену Цзяюнь Цаю.

Серед жінок у класі стоячи також відзначилися українські спортсменки. Ірина Буй стала срібною призеркою з результатом 12:35.7, а Олександра Кононова виборола бронзову нагороду, показавши час 12:49.0.

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Крім того, ще дві медалі у парабіатлонному спринті-переслідуванні серед спортсменів із порушенням зору здобули Олександр Казік та Анатолій Ковалевський – вони посіли друге та третє місця відповідно.

Загалом на цих Паралімпійських іграх Україну представляють 35 спортсменів – 25 параатлетів та 10 гайдів. Наразі у медальному заліку збірної України вже 16 нагород: три золоті, шість срібних і сім бронзових.

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