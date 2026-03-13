Украина завоевала еще шесть медалей на Паралимпийских играх в Италии

Украинская сборная пополнила свой медальный зачет на Паралимпийских играх, проходящих в Италии. По итогам очередных соревнований украинские парабиатлонисты завоевали ещё шесть наград.

Серебряную награду в гонке спринт-преследование среди мужчин в классе сидячих завоевал Тарас Радь. Украинский спортсмен показал результат 10:00.5 и уступил лишь представителю Казахстана Ерболу Хамитову. Для Радя эта медаль стала уже третьей на нынешней Паралимпиаде – ранее он выиграл золото в спринте и бронзу в индивидуальной гонке.

В этом же заезде выступили еще четверо украинцев. Василий Кравчук финишировал восьмым, Григорий Шимко занял девятую позицию, Павел Баль стал двенадцатым, а Александр Алексик завершил гонку на тринадцатом месте.

Еще одно серебро для Украины завоевал Григорий Вовчинский в соревновании спринт-преследование среди мужчин в классе стоя. 37-летний параатлет, для которого эта Паралимпиада стала уже пятой в карьере, преодолел дистанцию за 10:33,6. До победы ему не хватило всего 0,2 секунды – на финише он уступил китайскому спортсмену Цзяюнь Цаю.

Среди женщин в классе стоя также отличились украинские спортсменки. Ирина Буй стала серебряной призеркой с результатом 12:35,7, а Александра Кононова завоевала бронзовую награду, показав время 12:49,0.

Кроме того, еще две медали в парабиатлонном спринте-преследовании среди спортсменов с нарушением зрения завоевали Александр Казик и Анатолий Ковалевский – они заняли второе и третье места соответственно.

Всего на этих Паралимпийских играх Украину представляют 35 спортсменов – 25 параатлетов и 10 гидов. На данный момент в медальном зачете сборной Украины уже 16 наград: три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

