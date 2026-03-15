Задержание подсанкционного танкера в Швеции: капитана взяли под стражу

Российский капитан танкера Sea Owl 1, задержанного шведской береговой охраной около города Треллеборг, взят под стражу.

Об этом сообщает Sweden Herald со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Капитана взяли под стражу

Сообщается, что слушание по делу о взятии под стражу капитана судна состоялось в воскресенье, 15 марта, в районном суде шведского города Истад.

"Суд решил взять под стражу капитана судна в соответствии с ходатайством прокурора об аресте", - заявили в прокуратуре.

Мужчину подозревают в использовании поддельного документа с отягчающими обстоятельствами.

Правоохранители задержали капитана судна на следующий день после ареста судна Sea Owl 1. Ему инкриминируют ряд правонарушений, среди которых - эксплуатация судна, непригодного для плавания.

Судно находится под санкциями

Судно находится в санкционном списке ЕС. По данным береговой охраны Швеции, в течение последних лет этот танкер, ходящий под флагом Коморских островов, перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.

Напомним, 13 марта сообщалось, что в Балтийском море у побережья шведского города Треллеборг береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Sea Owl I, который подозревают в причастности к теневому флоту России.

