Затримання підсанкційного танкера у Швеції: капітана взяли під варту

Російського капітана танкера Sea Owl 1, затриманого шведською береговою охороною поблизу міста Треллеборг, взяли під варту.

Про це повідомляє Sweden Herald із посиланням на заяву прокуратури Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

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Капітана взяли під варту

Повідомляється, що слухання щодо взяття під варту капітана судна відбулося у неділю, 15 березня, в районному суді шведського міста Істад.

"Суд вирішив взяти під варту капітана судна відповідно до клопотання прокурора про арешт", - заявили у прокуратурі.

Чоловіка підозрюють у використанні підробленого документа з обтяжуючими обставинами.

Правоохоронці затримали капітана судна наступного дня після арешту судна Sea Owl 1. Йому інкримінують низку правопорушень, серед яких - експлуатацію судна, непридатного для плавання.

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Судно перебуває під санкціями

Судно перебуває у санкційному списку ЄС. За даними берегової охорони Швеції, впродовж останніх років цей танкер, що ходить під прапором Коморських островів, перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що у Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.

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