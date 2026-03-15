Итоги Паралимпиады-2026: Украина стала третьей по общему количеству наград
В воскресенье, 15 марта, в Италии завершились зимние Паралимпийские игры 2026 года. Сборная Украины заняла третье место по количеству наград и седьмое — в общекомандном зачете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Китай возглавил медальный зачет
Первое место в зачете заняла сборная Китая, завоевав 44 медали. Из них - 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Второе место заняли США с 24 медалями (13-5-6), а замыкают тройку представители страны-агрессора, которые завоевали 12 наград (8-1-3).
Результаты Украины
Украинская паралимпийская сборная финишировала на седьмом месте в общекомандном зачете. Всего в копилке "сине-желтой" команды 19 наград: три золотые, а также по восемь серебряных и бронзовых медалей.
Таким образом, Украина заняла третье место по общему количеству наград, уступив только Китаю и США.
Следующие Паралимпийские игры состоятся в 2030 году во французских Альпах.
