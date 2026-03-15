Новости Паралимпийские игры 2026
3 220 13

Итоги Паралимпиады-2026: Украина стала третьей по общему количеству наград

7-е место Украины в зачете Паралимпиады

В воскресенье, 15 марта, в Италии завершились зимние Паралимпийские игры 2026 года. Сборная Украины заняла третье место по количеству наград и седьмое — в общекомандном зачете.

Китай возглавил медальный зачет 

Первое место в зачете заняла сборная Китая, завоевав 44 медали. Из них - 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. 

Второе место заняли США с 24 медалями (13-5-6), а замыкают тройку представители страны-агрессора, которые завоевали 12 наград (8-1-3).

Результаты Украины 

Украинская паралимпийская сборная финишировала на седьмом месте в общекомандном зачете. Всего в копилке "сине-желтой" команды 19 наград: три золотые, а также по восемь серебряных и бронзовых медалей.

Таким образом, Украина заняла третье место по общему количеству наград, уступив только Китаю и США.

Следующие Паралимпийские игры состоятся в 2030 году во французских Альпах.

Топ комментарии
Україна вже 12 років поспіль впевнено тримає перше місце у світі по відстрілу скажених свинособак.
15.03.2026 20:30 Ответить
Гарна новина-моє вітання всім українським спортсменам за гідний виступ на Паралімпіаді не зважаючи на всі приниження від керівництва цього заходу...
15.03.2026 20:33 Ответить
Підсумок інший, 3-загальнокомандне місце для рф. Це тотальний програш української дипломатії!Влада засиделась і деградувала, з кожним роком буде тільки гірше бо політичний процес зупинено і оздоровлення немає.
15.03.2026 20:30 Ответить
Вони хочуть повторення мюнхенської олімпіади
15.03.2026 20:22 Ответить
Хто?
15.03.2026 20:30 Ответить
Мок
15.03.2026 20:33 Ответить
Ви занадто переоцінюєте можливості МОК.
15.03.2026 20:35 Ответить
ну відомо що саме ти головний фахівец у всьому і насамперед в можливостях МОК. Ось розтаолкуй, чому ПарМОК дозволив росіянцям та бульбашам брати участь в Іграх та ще й під своїми прапорами та гімнами?
15.03.2026 20:59 Ответить
Гроші, банально гроші. А в тебе які варіанти?
15.03.2026 21:14 Ответить
Надеюсь без козломордии.
15.03.2026 20:23 Ответить
Перші три місця зайняли вороги
15.03.2026 20:30 Ответить
А чого тоді кацапстан на третьому місці, якщо Україна має бути третя?
15.03.2026 21:19 Ответить
 
 