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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Підсумки Паралімпіади-2026: Україна стала третьою за загальною кількістю нагород

7-ме місце України в заліку Паралімпіади

У неділю, 15 березня, в Італії завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України посіла третє місце за кількістю нагород та сьоме - у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Китай очолив медальний залік 

Перше місце у заліку посіла збірна Китаю, здобувши 44 медалі. З них - 15 золотих, 13 срібних та 16 бронзових медалей. 

Другу сходинку посіли США з активом у 24 медалі (13-5-6), а замкнули трійку представники країни-агресора, які здобули 12 нагород (8-1-3).

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Результати України 

Українська паралімпійська збірна фінішувала на сьомому місці в загальнокомандному заліку. Загалом у скарбничці  "синьо-жовтої" команди 19 нагород: три золоті, а також по вісім срібних та бронзових медалей.

Таким чином Україна стала третьою за загальною кількістю нагород, поступившись лише Китаю та США.

медальний залік

Наступні Паралімпійські ігри відбудуться у 2030 році у французьких Альпах.

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Автор: 

Італія (1694) Паралімпіада (213) спорт (1735)
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Топ коментарі
+14
Україна вже 12 років поспіль впевнено тримає перше місце у світі по відстрілу скажених свинособак.
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15.03.2026 20:30 Відповісти
+7
Підсумок інший, 3-загальнокомандне місце для рф. Це тотальний програш української дипломатії!Влада засиделась і деградувала, з кожним роком буде тільки гірше бо політичний процес зупинено і оздоровлення немає.
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15.03.2026 20:30 Відповісти
+7
Гарна новина-моє вітання всім українським спортсменам за гідний виступ на Паралімпіаді не зважаючи на всі приниження від керівництва цього заходу...
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15.03.2026 20:33 Відповісти

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