Підсумки Паралімпіади-2026: Україна стала третьою за загальною кількістю нагород

У неділю, 15 березня, в Італії завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України посіла третє місце за кількістю нагород та сьоме - у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Китай очолив медальний залік

Перше місце у заліку посіла збірна Китаю, здобувши 44 медалі. З них - 15 золотих, 13 срібних та 16 бронзових медалей.

Другу сходинку посіли США з активом у 24 медалі (13-5-6), а замкнули трійку представники країни-агресора, які здобули 12 нагород (8-1-3).

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Результати України

Українська паралімпійська збірна фінішувала на сьомому місці в загальнокомандному заліку. Загалом у скарбничці "синьо-жовтої" команди 19 нагород: три золоті, а також по вісім срібних та бронзових медалей.

Таким чином Україна стала третьою за загальною кількістю нагород, поступившись лише Китаю та США.

Наступні Паралімпійські ігри відбудуться у 2030 році у французьких Альпах.

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