Підсумки Паралімпіади-2026: Україна стала третьою за загальною кількістю нагород
У неділю, 15 березня, в Італії завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України посіла третє місце за кількістю нагород та сьоме - у загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Китай очолив медальний залік
Перше місце у заліку посіла збірна Китаю, здобувши 44 медалі. З них - 15 золотих, 13 срібних та 16 бронзових медалей.
Другу сходинку посіли США з активом у 24 медалі (13-5-6), а замкнули трійку представники країни-агресора, які здобули 12 нагород (8-1-3).
Результати України
Українська паралімпійська збірна фінішувала на сьомому місці в загальнокомандному заліку. Загалом у скарбничці "синьо-жовтої" команди 19 нагород: три золоті, а також по вісім срібних та бронзових медалей.
Таким чином Україна стала третьою за загальною кількістю нагород, поступившись лише Китаю та США.
Наступні Паралімпійські ігри відбудуться у 2030 році у французьких Альпах.
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