Без света в результате атак на энергетику остаются потребители в четырех областях, - Минэнерго
Утром 16 марта часть потребителей в нескольких регионах Украины временно осталась без электроснабжения из-за боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Что известно?
По информации министерства, перебои с электроснабжением зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей.
В Минэнерго также сообщили о действии графиков почасовых отключений. В частности, с 17:00 до 23:00 во всех регионах Украины применяются ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей.
Кроме того, для промышленных предприятий действуют графики ограничения мощности.
