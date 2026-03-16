Без света в результате атак на энергетику остаются потребители в четырех областях, - Минэнерго

Утром 16 марта часть потребителей в нескольких регионах Украины временно осталась без электроснабжения из-за боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Что известно?

По информации министерства, перебои с электроснабжением зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей.

В Минэнерго также сообщили о действии графиков почасовых отключений. В частности, с 17:00 до 23:00 во всех регионах Украины применяются ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей.

Кроме того, для промышленных предприятий действуют графики ограничения мощности.

