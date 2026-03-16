Без світла внаслідок атак на енергетику залишаються споживачі у чотирьох областях, - Міненерго
Уранці 16 березня частина споживачів у кількох регіонах України тимчасово залишилася без електропостачання через бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Що відомо?
За інформацією міністерства, перебої з електропостачанням зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії для всіх споживачів.
У Міненерго також повідомили про дію графіків погодинних відключень. Зокрема, з 17:00 до 23:00 у всіх регіонах України застосовуються обмеження електропостачання для всіх категорій споживачів.
Крім того, для промислових підприємств діють графіки обмеження потужності.
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