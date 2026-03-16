Без світла внаслідок атак на енергетику залишаються споживачі у чотирьох областях, - Міненерго

Уранці 16 березня частина споживачів у кількох регіонах України тимчасово залишилася без електропостачання через бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Що відомо?

За інформацією міністерства, перебої з електропостачанням зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії для всіх споживачів.

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У Міненерго також повідомили про дію графіків погодинних відключень. Зокрема, з 17:00 до 23:00 у всіх регіонах України застосовуються обмеження електропостачання для всіх категорій споживачів.

Крім того, для промислових підприємств діють графіки обмеження потужності.

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