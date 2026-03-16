На Донетчине одновременно фиксируют до 2000 российских дронов, - Нацгвардия
В Донецкой области радиоразведка одновременно обнаруживает до 2000 российских беспилотников, не считая оптоволоконных. Это значительно затрудняет боевые действия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук.
"Наши средства радиоэлектронной разведки фиксировали 1800–2000 дронов только в зоне ответственности первого корпуса НГУ "Азов". И мы должны понимать: это только те, которые работают на радиочастотах (которые можно обнаружить), а еще есть те, что на оптоволокне, которые, возможно, не попали в зону обнаружения", – сообщил Музычук.
Как подчеркнул спикер, сейчас РФ пытается насытить фронт дронами – и такие активные зоны фактически делают невозможным применение бронетехники, выбивают логистику с обеих сторон.
Что предшествовало?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что война в Украине вступила в новую стадию, а увеличение протяженности "kill zone" (зон поражения) становится следствием роста возможностей ударных беспилотников. Для этого в подразделениях ВСУ внедряют изменения.
