На Донеччині одночасно фіксують до 2000 російських дронів, - Нацгвардія

На Донеччині радіорозвідка одночасно виявляє до 2000 російських безпілотників без урахування оптоволоконних. Це значно ускладнює бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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"Наші засоби радіоелектронної розвідки фіксували 1800-2000 дронів лише у смузі відповідальності першого корпусу НГУ "Азов". І ми маємо розуміти: це лише ті, що працюють на радіочастотах (які можна виявити), а ще є ті, що на оптоволокні, які, можливо, не потрапили у зону виявлення", – повідомив Музичук.

Як наголосив речник, зараз РФ намагається насичувати фронт дронами - і такі активні кілзони фактично унеможливлюють застосування бронетехніки, вибивають логістику з обох сторін.

Що передувало?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що війна в Україні вступила у нову стадію, а збільшення протяжності "kill zone" (зон ураження) стає наслідком зростання спроможностей ударних безпілотників. Для цього у підрозділах ЗСУ впроваджують зміни.

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