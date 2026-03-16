На Донеччині одночасно фіксують до 2000 російських дронів, - Нацгвардія
На Донеччині радіорозвідка одночасно виявляє до 2000 російських безпілотників без урахування оптоволоконних. Це значно ускладнює бойові дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.
"Наші засоби радіоелектронної розвідки фіксували 1800-2000 дронів лише у смузі відповідальності першого корпусу НГУ "Азов". І ми маємо розуміти: це лише ті, що працюють на радіочастотах (які можна виявити), а ще є ті, що на оптоволокні, які, можливо, не потрапили у зону виявлення", – повідомив Музичук.
Як наголосив речник, зараз РФ намагається насичувати фронт дронами - і такі активні кілзони фактично унеможливлюють застосування бронетехніки, вибивають логістику з обох сторін.
Що передувало?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що війна в Україні вступила у нову стадію, а збільшення протяжності "kill zone" (зон ураження) стає наслідком зростання спроможностей ударних безпілотників. Для цього у підрозділах ЗСУ впроваджують зміни.
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