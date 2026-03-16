ЗМІ написали, що на Майдані Незалежності впав "Ланцет": у Міноборони заперечили (оновлено). ФОТО
Російські окупанти вперше застосували для удару по Києву новий тип ударного дрона.
Про це пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, видання із посиланням на джерела повідомило, що дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності - це "Ланцет".
"Чи був саме цей об'єкт ціллю цього удару, чи дрон цілив у щось інше наразі з'ясовується. А сам факт його знищення саме у центрі Києва не є таємницею.
На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF", - пише ЗМІ.
Видання зазначає, що із великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе "Ланцет" був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів.
"Таке маркування зустрічається на російських автономних дронах V2U. Як вважається, воно потрібно для того, щоб дрони тримались один одного, рухаючись "зграєю". І сьогоднішня ранкова атака дронами по Києву, якраз й була груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку", - йдеться в матеріалі.
Автори зазначили, що до центру Києва від кордону РФ понад 200 км. Чи може "Ланцет" взагалі подолати таку відстань наразі є відкритим питанням і не виключеним варіантом. Водночас до Києва з території Білорусі 90 км.
"Також варто додати, що загалом сам факт спроби удару по центру Києва дроном "Ланцет", який несе бойову частину вагою до 3 кг, вбачається лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів", - підсумували там.
Що кажуть у Міноборони?
Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва.
"Це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.
Я вважаю, що, вiрогiдно, уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога.
Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опублікувавши службовi фотографії поліції з місця виявлення уламків.
Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів", - пояснив він.
Що передувало?
- Вранці, 16 березня, було оголошено повітряну тривогу. У Києві лунали вибухи. Відомо, що уламки БпЛА впали у трьох районах столиці.
- Згодом повідомлялось, що уламки російського БпЛА впали біля Монумента Незалежності у Києві.
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