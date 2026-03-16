ЗМІ написали, що на Майдані Незалежності впав "Ланцет": у Міноборони заперечили (оновлено). ФОТО

Російські окупанти вперше застосували для удару по Києву новий тип ударного дрона.

Про це пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, видання із посиланням на джерела повідомило, що дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності - це "Ланцет".

"Чи був саме цей об'єкт ціллю цього удару, чи дрон цілив у щось інше наразі з'ясовується. А сам факт його знищення саме у центрі Києва не є таємницею.

На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF", - пише ЗМІ.

Видання зазначає, що із великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе "Ланцет" був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів.

"Таке маркування зустрічається на російських автономних дронах V2U. Як вважається, воно потрібно для того, щоб дрони тримались один одного, рухаючись "зграєю". І сьогоднішня ранкова атака дронами по Києву, якраз й була груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку", - йдеться в матеріалі.

Автори зазначили, що до центру Києва від кордону РФ понад 200 км. Чи може "Ланцет" взагалі подолати таку відстань наразі є відкритим питанням і не виключеним варіантом. Водночас до Києва з території Білорусі 90 км.

"Також варто додати, що загалом сам факт спроби удару по центру Києва дроном "Ланцет", який несе бойову частину вагою до 3 кг, вбачається лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів", - підсумували там.

Що кажуть у Міноборони?

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва.

"Це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.



Я вважаю, що, вiрогiдно, уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога.

Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опублікувавши службовi фотографії поліції з місця виявлення уламків.



Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів", - пояснив він.

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Що передувало?

Вранці, 16 березня, було оголошено повітряну тривогу. У Києві лунали вибухи. Відомо, що уламки БпЛА впали у трьох районах столиці.

Згодом повідомлялось, що уламки російського БпЛА впали біля Монумента Незалежності у Києві.

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