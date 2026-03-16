СМИ написали, что на Майдане Незалежности упал "Ланцет": в Минобороны возразили (обновлено). ФОТО

Российские оккупанты впервые применили для удара по Киеву новый тип ударного дрона. 

Так, издание со ссылкой на источники сообщило, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, - это "Ланцет".

"Был ли именно этот объект целью данного удара или дрон целился в что-то другое, пока выясняется. А сам факт его уничтожения именно в центре Киева не является тайной.

На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что с большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе "Ланцет" был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.

"Такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Как считается, она нужна для того, чтобы дроны держались друг друга, двигаясь "стаей". И сегодняшняя утренняя атака дронов по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи", - говорится в материале.

Авторы отметили, что до центра Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние, пока остается открытым вопросом и не исключенным вариантом. В то же время до Киева с территории Беларуси 90 км.

"Также стоит добавить, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", который несет боевую часть весом до 3 кг, рассматривается лишь как демонстрация новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, снимает любые оговорки относительно автономизации украинских дальнобойных дронов", - подытожили там.

Что говорят в Минобороны?

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева.

"Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

Я считаю, что, вероятно, обломки были намеренно сброшены с "шахедов" как часть специальной информационной операции врага.

Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме, опубликовав служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков.

Мы продолжаем сбор информации для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", - сказал он.

На Майдані Незалежності впав дрон: що відомо?

Что предшествовало?

+9
хай zеля бібі подякуєх за ланцети
16.03.2026 12:36 Ответить
+7
Отака х..ня, малята...
16.03.2026 12:26 Ответить
+6
В принципі, Берлінська про це попереджала.
Невдовзі будуть з'являтись автономні дрони-мисливці з ШІ, яким не треба канал керування.
16.03.2026 12:26 Ответить
у кацапів ШІ буде не скоро, якщо тільки китайці не будуть постачати невеликими партіями - для тестування.

ШІ це складне залізо і софт.
у нас цим займається американський Палантір, для прикладу

.
16.03.2026 12:38 Ответить
Китайці будуть постачати.
На відміну від Заходу, вони мають інтерес швидко отримати перевірені передові військові технології, та запровадити їх в серію.
Тайвань сам себе не поверне в родную говєнь.
16.03.2026 12:40 Ответить
у них же повно всяких "власних" голосових колонок наприклад. в ОАЕ недавно бачив. правда там 2 мови, але російською отвечатает
16.03.2026 13:35 Ответить
Для тих, хто із задоволенням лайкає, уявляючи, як "будут жаріть хохлов".
Це в обидва боки працює.
16.03.2026 12:43 Ответить
А іх то за штооооо????
16.03.2026 13:04 Ответить
попереджала про дрони з колами на крилах? це схоже єдина ознака штучного інтелекту
16.03.2026 13:02 Ответить
і зеля і БІБІ евреї і на те що ланцети вбивають гоїв їм ЧХАТИ і навіть якщо всі укри вмруть Зелю і бібі буде пофігу
16.03.2026 12:43 Ответить
Ланцети із самонаведенням за допомогою ШІ - це щоб автономно уражати ППО, МВГ, дрони-перехоплювачі і місця їх пусків.
Запускатись будуть з "матки" - шахеда або гербери. Якщо спрацює - то протидії шахедам крім авіації і далекобійного зенітного ППО фактично не буде.
16.03.2026 12:44 Ответить
Це має бути дуже суворий ШІ, який може сам знайти дрон-перехоплювач і місце його пуску, а також розпізнати добре замасковані установки ППО. Маю сумнів, що на "Ланцет" можна встановити процесор, здатний робити потрібний обсяг обчислень.
Та й маневреність "Ланцета" не дозволить йому збивати перехоплювачі.
16.03.2026 12:47 Ответить
А бібі просить допомоги у zелі,і тей біжить аж бігом.
16.03.2026 12:46 Ответить
звісно, можна й не допомагати, але наступного разу нічим притикнути буде Ізраілю
16.03.2026 13:19 Ответить
Що цікаво новини нижче були що 55% населення готові до "рехферендумів" із них 40% готові віддати території.

Ви думаєте що якщо віддати на пожирання рузкім якусь кількість населення і територій це їх зупинить?
Суспільство яке живе війнами уже 800 років зупиниться бо ви виявились слабкі і дали їм частину територій? Серйозно? - та після такого доля Ужгорода буде вирішена, питання часу
16.03.2026 12:47 Ответить
зате у нас є калікувате фламінгоман, яке не долітає навіть до мухосранська, але Касьянов-ворог
16.03.2026 12:53 Ответить
Васько, тут вчора всі тішилися шо якийсь FP-1 уразив жирну ціль. Цікаво, шо ж означають цідивні букви "F" і "P", вот прямо не знаю
16.03.2026 13:20 Ответить
 
 