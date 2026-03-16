СМИ написали, что на Майдане Незалежности упал "Ланцет": в Минобороны возразили (обновлено). ФОТО

Российские оккупанты впервые применили для удара по Киеву новый тип ударного дрона.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, издание со ссылкой на источники сообщило, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, - это "Ланцет".

"Был ли именно этот объект целью данного удара или дрон целился в что-то другое, пока выясняется. А сам факт его уничтожения именно в центре Киева не является тайной.

На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что с большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе "Ланцет" был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.

"Такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Как считается, она нужна для того, чтобы дроны держались друг друга, двигаясь "стаей". И сегодняшняя утренняя атака дронов по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи", - говорится в материале.

Авторы отметили, что до центра Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние, пока остается открытым вопросом и не исключенным вариантом. В то же время до Киева с территории Беларуси 90 км.

"Также стоит добавить, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", который несет боевую часть весом до 3 кг, рассматривается лишь как демонстрация новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, снимает любые оговорки относительно автономизации украинских дальнобойных дронов", - подытожили там.

Что говорят в Минобороны?

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева.

"Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

Я считаю, что, вероятно, обломки были намеренно сброшены с "шахедов" как часть специальной информационной операции врага.

Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме, опубликовав служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков.

Мы продолжаем сбор информации для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", - сказал он.

Что предшествовало?

