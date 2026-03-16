СМИ написали, что на Майдане Незалежности упал "Ланцет": в Минобороны возразили (обновлено). ФОТО
Российские оккупанты впервые применили для удара по Киеву новый тип ударного дрона.
Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, издание со ссылкой на источники сообщило, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, - это "Ланцет".
"Был ли именно этот объект целью данного удара или дрон целился в что-то другое, пока выясняется. А сам факт его уничтожения именно в центре Киева не является тайной.
На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", - пишет СМИ.
Издание отмечает, что с большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе "Ланцет" был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.
"Такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Как считается, она нужна для того, чтобы дроны держались друг друга, двигаясь "стаей". И сегодняшняя утренняя атака дронов по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи", - говорится в материале.
Авторы отметили, что до центра Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние, пока остается открытым вопросом и не исключенным вариантом. В то же время до Киева с территории Беларуси 90 км.
"Также стоит добавить, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", который несет боевую часть весом до 3 кг, рассматривается лишь как демонстрация новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, снимает любые оговорки относительно автономизации украинских дальнобойных дронов", - подытожили там.
Что говорят в Минобороны?
Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева.
"Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.
Я считаю, что, вероятно, обломки были намеренно сброшены с "шахедов" как часть специальной информационной операции врага.
Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме, опубликовав служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков.
Мы продолжаем сбор информации для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", - сказал он.
Что предшествовало?
- Утром, 16 марта, была объявлена воздушная тревога. В Киеве были взрывы. Известно, что обломки БПЛА упали в трех районах столицы.
- Впоследствии сообщалось, что обломки российского БПЛА упали возле Монумента Независимости в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невдовзі будуть з'являтись автономні дрони-мисливці з ШІ, яким не треба канал керування.
ШІ це складне залізо і софт.
у нас цим займається американський Палантір, для прикладу
.
На відміну від Заходу, вони мають інтерес швидко отримати перевірені передові військові технології, та запровадити їх в серію.
Тайвань сам себе не поверне в родную говєнь.
Це в обидва боки працює.
Запускатись будуть з "матки" - шахеда або гербери. Якщо спрацює - то протидії шахедам крім авіації і далекобійного зенітного ППО фактично не буде.
Та й маневреність "Ланцета" не дозволить йому збивати перехоплювачі.
Ви думаєте що якщо віддати на пожирання рузкім якусь кількість населення і територій це їх зупинить?
Суспільство яке живе війнами уже 800 років зупиниться бо ви виявились слабкі і дали їм частину територій? Серйозно? - та після такого доля Ужгорода буде вирішена, питання часу