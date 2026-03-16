В России лекарства от диабета предложили выдавать только трудоспособным гражданам, - росСМИ

В России предлагают обеспечивать бесплатными современными препаратами от диабета лишь ограниченную группу пациентов, поскольку у государства нет достаточных средств для лечения всех больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Идею предложили ученые Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени И.И. Дедова. По словам директора Института диабета Марины Шестаковой, из-за дефицита финансирования предлагается предоставлять льготные сахароснижающие препараты в первую очередь трудоспособным россиянам в возрасте до 60 лет, имеющим сердечно-почечные осложнения.

Фактически речь идет о приоритетном обеспечении лишь узкой категории пациентов.

Читайте: Росстат заявил о максимальном за 10 лет падении инвестиций в экономику

По официальным данным, в России насчитывается примерно 5,5 миллиона человек с диабетом второго типа. Из них около миллиона нуждаются в современных препаратах для лечения.

Впрочем, в российской системе здравоохранения признают, что финансирования на такое количество пациентов просто нет.

"Денег на лекарственное обеспечение такого количества пациентов в стране нет", – заявила Шестакова.

Читайте также: Цены на лекарства: в электронных рецептах теперь будут предлагать более дешевые аналоги препаратов

В группу, которой предлагают в первую очередь предоставлять лекарства, входит чуть более 105 тысяч человек в возрасте до 60 лет. Речь идет о пациентах с хронической сердечной недостаточностью, тяжелыми заболеваниями почек или болезнями периферических артерий.

При этом большинство таких пациентов не имеют статуса инвалидности и сейчас могут получать лекарства только по региональным программам, которые часто работают с перебоями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ограничили доступ к 16 интернет-ресурсам, где незаконно продавали лекарства. Как распознать легальный сайт?

По данным Всероссийского союза пациентов, каждый десятый больной вынужден тратить на медикаменты более 30% своего дохода, а около 2% – более половины заработка.

В Министерстве здравоохранения страны-агрессора также сообщили, что обеспеченность препаратами для лечения диабета составляет всего 7,4 месяца. Ситуацию дополнительно ухудшает сокращение государственных расходов на медицину в 2026 году, которое коснулось и программ лечения диабета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 40 тысяч украинцев подали заявки на "Скрининг здоровья 40+", - Минздрав