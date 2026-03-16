В России лекарства от диабета предложили выдавать только трудоспособным гражданам, - росСМИ
В России предлагают обеспечивать бесплатными современными препаратами от диабета лишь ограниченную группу пациентов, поскольку у государства нет достаточных средств для лечения всех больных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times.
Что известно?
Идею предложили ученые Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени И.И. Дедова. По словам директора Института диабета Марины Шестаковой, из-за дефицита финансирования предлагается предоставлять льготные сахароснижающие препараты в первую очередь трудоспособным россиянам в возрасте до 60 лет, имеющим сердечно-почечные осложнения.
Фактически речь идет о приоритетном обеспечении лишь узкой категории пациентов.
По официальным данным, в России насчитывается примерно 5,5 миллиона человек с диабетом второго типа. Из них около миллиона нуждаются в современных препаратах для лечения.
Впрочем, в российской системе здравоохранения признают, что финансирования на такое количество пациентов просто нет.
"Денег на лекарственное обеспечение такого количества пациентов в стране нет", – заявила Шестакова.
В группу, которой предлагают в первую очередь предоставлять лекарства, входит чуть более 105 тысяч человек в возрасте до 60 лет. Речь идет о пациентах с хронической сердечной недостаточностью, тяжелыми заболеваниями почек или болезнями периферических артерий.
При этом большинство таких пациентов не имеют статуса инвалидности и сейчас могут получать лекарства только по региональным программам, которые часто работают с перебоями.
По данным Всероссийского союза пациентов, каждый десятый больной вынужден тратить на медикаменты более 30% своего дохода, а около 2% – более половины заработка.
В Министерстве здравоохранения страны-агрессора также сообщили, что обеспеченность препаратами для лечения диабета составляет всего 7,4 месяца. Ситуацию дополнительно ухудшает сокращение государственных расходов на медицину в 2026 году, которое коснулось и программ лечения диабета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як для орди...
.
орда...
.
Краше в мире больше нет!