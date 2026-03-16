Состояние российской экономики
В России лекарства от диабета предложили выдавать только трудоспособным гражданам, - росСМИ

В России предлагают обеспечивать бесплатными современными препаратами от диабета лишь ограниченную группу пациентов, поскольку у государства нет достаточных средств для лечения всех больных.

Что известно?

Идею предложили ученые Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени И.И. Дедова. По словам директора Института диабета Марины Шестаковой, из-за дефицита финансирования предлагается предоставлять льготные сахароснижающие препараты в первую очередь трудоспособным россиянам в возрасте до 60 лет, имеющим сердечно-почечные осложнения.

Фактически речь идет о приоритетном обеспечении лишь узкой категории пациентов.

По официальным данным, в России насчитывается примерно 5,5 миллиона человек с диабетом второго типа. Из них около миллиона нуждаются в современных препаратах для лечения.

Впрочем, в российской системе здравоохранения признают, что финансирования на такое количество пациентов просто нет.

"Денег на лекарственное обеспечение такого количества пациентов в стране нет", – заявила Шестакова.

В группу, которой предлагают в первую очередь предоставлять лекарства, входит чуть более 105 тысяч человек в возрасте до 60 лет. Речь идет о пациентах с хронической сердечной недостаточностью, тяжелыми заболеваниями почек или болезнями периферических артерий.

При этом большинство таких пациентов не имеют статуса инвалидности и сейчас могут получать лекарства только по региональным программам, которые часто работают с перебоями.

По данным Всероссийского союза пациентов, каждый десятый больной вынужден тратить на медикаменты более 30% своего дохода, а около 2% – более половины заработка.

В Министерстве здравоохранения страны-агрессора также сообщили, что обеспеченность препаратами для лечения диабета составляет всего 7,4 месяца. Ситуацию дополнительно ухудшает сокращение государственных расходов на медицину в 2026 году, которое коснулось и программ лечения диабета.

Автор: 

медицина россия
Це дуже добре.
16.03.2026 13:21 Ответить
логічно !
як для орди...

.
16.03.2026 13:21 Ответить
Чим більше кацапня виздихає тим краще...
16.03.2026 13:22 Ответить
так вони від непрацездатних - "зайвих ротів" позбавляються.

орда...

.
16.03.2026 13:28 Ответить
Це і є фашизм. Ось так він і виглядає. Німці в 30х пропонували старих і немічних вбивати
16.03.2026 13:23 Ответить
Немці не зніщювали власне населення як це робив тоді Совок і робит зараз Парашаю
16.03.2026 13:41 Ответить
Іншим безкоштовно дуст у таблетках.
16.03.2026 13:24 Ответить
О, улюблена рубрика)
16.03.2026 13:24 Ответить
Эх, хараша страна Кацапия !
Краше в мире больше нет!
16.03.2026 13:26 Ответить
Це правільне рішення. Чім більше здохне населення чумного курника з вивескою "РФ" тім менше буде шо зачищати ЗСУ. Ще їм треба заборонити антібіотіки.
16.03.2026 13:40 Ответить
 
 