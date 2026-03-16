У Росії ліки від діабету запропонували видавати лише працездатним громадянам, - росЗМІ

У Росії пропонують забезпечувати безкоштовними сучасними препаратами від діабету лише обмежену групу пацієнтів, оскільки держава не має достатньо коштів для лікування всіх хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Ідею запропонували науковці Національного медичного дослідницького центру ендокринології імені І.І. Дєдова. За словами директорки Інституту діабету Марини Шестакової, через дефіцит фінансування пропонується надавати пільгові цукрознижувальні препарати насамперед працездатним росіянам віком до 60 років, які мають серцево-ниркові ускладнення.

Фактично йдеться про пріоритетне забезпечення лише вузької категорії пацієнтів.

Читайте: Росстат заявив про максимальне за 10 років падіння інвестицій у економіку

За офіційними даними, у Росії налічується приблизно 5,5 мільйона людей із діабетом другого типу. З них близько мільйона потребують сучасних препаратів для лікування.

Втім у російській системі охорони здоров’я визнають, що фінансування на таку кількість пацієнтів просто немає.

"Грошей на лікарське забезпечення такої кількості пацієнтів у країні немає", – заявила Шестакова.

Читайте також: Ціни на ліки: В електронних рецептах тепер пропонуватимуть дешевші аналоги препаратів

До групи, якій пропонують першочергово надавати ліки, входить трохи більше ніж 105 тисяч осіб віком до 60 років. Йдеться про пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, тяжкими захворюваннями нирок або хворобами периферичних артерій.

При цьому більшість таких пацієнтів не мають статусу інвалідності і зараз можуть отримувати ліки лише за регіональними програмами, які часто працюють із перебоями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні обмежили доступ до 16 інтернет-ресурсів, де незаконно продавали ліки. Як розпізнати легальний сайт?

За даними Всеросійської спілки пацієнтів, кожен десятий хворий змушений витрачати на медикаменти понад 30% свого доходу, а близько 2% – більше половини заробітку.

У Міністерстві охорони здоров’я країни-агресорки також повідомили, що забезпеченість препаратами для лікування діабету становить лише 7,4 місяця. Ситуацію додатково погіршує скорочення державних витрат на медицину у 2026 році, яке торкнулося і програм лікування діабету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 40 тисяч українців подали заявки на "Скринінг здоров’я 40+", - МОЗ