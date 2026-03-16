Турция не признает аннексию Крыма и будет следить за положением крымских татар, - МИД

Турция не признает аннексию Крыма Россией, поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать следить за положением крымских татар на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

"В связи с двенадцатой годовщиной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым, входящей в состав Украины, путем незаконного референдума, мы вновь заявляем, что Турция не признает сложившуюся де-факто ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Турция "и в дальнейшем будет внимательно следить" за ситуацией на Крымском полуострове и держать ее на повестке дня, уделяя особое внимание положению крымских татар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники Международной Крымской платформы не признают аннексии Крыма и оккупированных Россией территорий, – заявление

Аннексия Крыма Россией

Вооруженный захват и противоправное включение Крымского полуострова (АР Крым и Севастополь) в состав РФ, осуществленное в феврале-марте 2014 года. Этот акт агрессии сопровождался появлением "зеленых человечков" (войск без опознавательных знаков) и проведением незаконного референдума

Основные события начала оккупации:

20 февраля 2014 года — эту дату Украина официально считает началом временной оккупации Крыма Россией. Именно в этот день, по данным украинских властей, началось перемещение российских войск на полуостров.

23-26 февраля 2014 года в Симферополе состоялись массовые митинги сторонников Украины и пророссийских сил у здания парламента Крыма.

27 февраля 2014 года — вооруженные военные без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки") захватили здания:

Верховная Рада Автономной Республики Крым

Совет министров Автономной Республики Крым

Позже Владимир Путин признал, что это были российские военные.

Март 2014 года — российские войска взяли под контроль украинские воинские части, аэропорты и стратегические объекты на полуострове.

16 марта 2014 года — был проведен так называемый "референдум" о статусе Крыма, который Украина и большинство стран мира признали незаконным.

18 марта 2014 года — Россия объявила о "присоединении" Крыма после подписания договора между Владимиром Путиным и представителями оккупационных властей.

ООН в 2014 году приняла резолюцию, которая подтверждает территориальную целостность Украины и не признает изменение статуса Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: Мир фактически закрыл на это глаза