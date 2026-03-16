Турция не признает аннексию Крыма и будет следить за положением крымских татар, - МИД

Турция не признает аннексию Крыма Россией, поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать следить за положением крымских татар на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

"В связи с двенадцатой годовщиной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым, входящей в состав Украины, путем незаконного референдума, мы вновь заявляем, что Турция не признает сложившуюся де-факто ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Турция "и в дальнейшем будет внимательно следить" за ситуацией на Крымском полуострове и держать ее на повестке дня, уделяя особое внимание положению крымских татар.

Аннексия Крыма Россией

Вооруженный захват и противоправное включение Крымского полуострова (АР Крым и Севастополь) в состав РФ, осуществленное в феврале-марте 2014 года. Этот акт агрессии сопровождался появлением "зеленых человечков" (войск без опознавательных знаков) и проведением незаконного референдума 

Основные события начала оккупации:

20 февраля 2014 года — эту дату Украина официально считает началом временной оккупации Крыма Россией. Именно в этот день, по данным украинских властей, началось перемещение российских войск на полуостров.

23-26 февраля 2014 года в Симферополе состоялись массовые митинги сторонников Украины и пророссийских сил у здания парламента Крыма.

27 февраля 2014 года — вооруженные военные без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки") захватили здания:

  • Верховная Рада Автономной Республики Крым

  • Совет министров Автономной Республики Крым

Позже Владимир Путин признал, что это были российские военные.

Март 2014 года — российские войска взяли под контроль украинские воинские части, аэропорты и стратегические объекты на полуострове.

16 марта 2014 года — был проведен так называемый "референдум" о статусе Крыма, который Украина и большинство стран мира признали незаконным.

18 марта 2014 года — Россия объявила о "присоединении" Крыма после подписания договора между Владимиром Путиным и представителями оккупационных властей.

ООН в 2014 году приняла резолюцию, которая подтверждает территориальную целостность Украины и не признает изменение статуса Крыма.

Але гешефт з ************* крутити будуть...
16.03.2026 13:14 Ответить
Вряд ли Турция на самом деле признаёт Крым украинским, скорее турецким.
16.03.2026 13:17 Ответить
Турція визнає його частиною України ...
Тільки при Україні там буде порядок і автономія для корінного народу ..
16.03.2026 13:37 Ответить
Та блін. Над кримськими татарами знущаються з 2014 року. Саджають по тюрягах, забороняють Меджліс, відбирають майно.
А ці придурки "стежать". Такі ж пісюни, як і всі інші.
16.03.2026 13:26 Ответить
они себя вполне неплохо чувствуют я вам скажу
16.03.2026 13:41 Ответить
Дочка головного муфтія Крима Зенифе Аблаєва каже, що вони регулярно відправляють гуманітарну допомогу оркам на сво.
https://x.com/i/status/2031752002674319606

У місті Саки проходить іфтар на 250 осіб від радника голови Криму, президента товариства кримських татар "Інкішаф" Ескендера Білялова (це той, що возить гуманітарку орка). Каже зібрались орки свошники та "гості з історіческіх теріторій". Що це за гості?..колаборанти з окупованих?

https://x.com/KvitochkaKrumy/status/2033098375193833526
16.03.2026 13:45 Ответить
Корисна для України заява.
16.03.2026 13:37 Ответить
а что за ними следить, их в правительстве и правоохранительных органах уже больше чем украинцев
16.03.2026 13:39 Ответить
На словах підтримують а на ділі ножем в спину б'ють. Бо як це зрозуміти що Турція штовхає Україну на підписання капітуляції, тобто повної окупації рашистами в тому числі і криму
16.03.2026 13:45 Ответить
 
 