Туреччина не визнає анексію Криму та стежитиме за становищем кримських татар, - МЗС
Туреччина не визнає анексію Криму Росією, підтримує територіальну цілісність Україна та продовжить стежити за становищем кримських татар на півострові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Туреччини.
"У зв’язку з дванадцятою річницею анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, що входить до складу України, шляхом незаконного референдуму, ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає ситуацію, що склалася де-факто в Криму, яка є порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні.
У відомстві також додали, що Туреччина "і надалі уважно стежитиме" за ситуацією на Кримському півострові та триматиме її на порядку денному, приділяючи особливу увагу становищу кримських татар.
Анексія Криму Росією
Збройне захоплення та протиправне включення Кримського півострова (АР Крим та Севастополь) до складу РФ, здійснене у лютому-березні 2014 року. Цей акт агресії, що супроводжувався появою "зелених чоловічків" (військ без розпізнавальних знаків) та проведенням незаконного референдуму
Основні події початку окупації:
20 лютого 2014 року - цю дату Україна офіційно вважає початком тимчасової окупації Криму Росією. Саме цього дня, за даними української влади, почалося переміщення російських військ до півострова.
23-26 лютого 2014 року у Сімферополі відбулися масові мітинги прихильників України та проросійських сил біля парламенту Криму.
27 лютого 2014 року - озброєні військові без розпізнавальних знаків (так звані "зелені чоловічки") захопили будівлі:
-
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
-
Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Пізніше Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
Березень 2014 року - російські війська взяли під контроль українські військові частини, аеропорти та стратегічні об’єкти на півострові.
16 березня 2014 року - було проведено так званий "референдум" про статус Криму, який Україна та більшість країн світу визнали незаконним.
18 березня 2014 року - Росія оголосила про "приєднання" Криму після підписання договору між Володимиром Путіним та представниками окупаційної влади.
ООН у 2014 році ухвалила резолюцію, яка підтверджує територіальну цілісність України і не визнає зміну статусу Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки при Україні там буде порядок і автономія для корінного народу ..