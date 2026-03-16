Туреччина не визнає анексію Криму та стежитиме за становищем кримських татар, - МЗС

Туреччина не визнає анексію Криму Росією, підтримує територіальну цілісність Україна та продовжить стежити за становищем кримських татар на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Туреччини.

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"У зв’язку з дванадцятою річницею анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, що входить до складу України, шляхом незаконного референдуму, ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає ситуацію, що склалася де-факто в Криму, яка є порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що Туреччина "і надалі уважно стежитиме" за ситуацією на Кримському півострові та триматиме її на порядку денному, приділяючи особливу увагу становищу кримських татар.

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Анексія Криму Росією

Збройне захоплення та протиправне включення Кримського півострова (АР Крим та Севастополь) до складу РФ, здійснене у лютому-березні 2014 року. Цей акт агресії, що супроводжувався появою "зелених чоловічків" (військ без розпізнавальних знаків) та проведенням незаконного референдуму

Основні події початку окупації:

20 лютого 2014 року - цю дату Україна офіційно вважає початком тимчасової окупації Криму Росією. Саме цього дня, за даними української влади, почалося переміщення російських військ до півострова.

23-26 лютого 2014 року у Сімферополі відбулися масові мітинги прихильників України та проросійських сил біля парламенту Криму.

27 лютого 2014 року - озброєні військові без розпізнавальних знаків (так звані "зелені чоловічки") захопили будівлі:

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Пізніше Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

Березень 2014 року - російські війська взяли під контроль українські військові частини, аеропорти та стратегічні об’єкти на півострові.

16 березня 2014 року - було проведено так званий "референдум" про статус Криму, який Україна та більшість країн світу визнали незаконним.

18 березня 2014 року - Росія оголосила про "приєднання" Криму після підписання договору між Володимиром Путіним та представниками окупаційної влади.

ООН у 2014 році ухвалила резолюцію, яка підтверджує територіальну цілісність України і не визнає зміну статусу Криму.

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