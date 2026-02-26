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Новини Окупація Криму Окуповані території
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Учасники Міжнародної Кримської платформи не визнають анексії Криму та окупованих Росією територій, - заява

Заява Кримської платформи

Учасники Міжнародної Кримської платформи підтвердили тверду та послідовну позицію щодо невизнання спроби Росії незаконно анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Про це йдеться у спільній заяві з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

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Агресія РФ

"Ми, учасники Міжнародної Кримської платформи, продовжуємо твердо підтримувати та підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з її територіальними водами", - йдеться в заяві.

Крім того, учасники рішуче засудили триваючу агресію Російської Федерації, яка систематично вчиняє масштабні порушення прав людини та основоположних свобод на тимчасово окупованій території України, зокрема на Кримському півострові.

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Анексія Криму

"Підтверджуємо нашу тверду та послідовну позицію невизнання спроби Росії незаконно анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України, що є грубим порушенням принципів і цілей Статуту ООН та становить серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці та заснованому на правилах міжнародному порядку", - зазначено у спільній заяві.

"Вибори" на ТОТ

Також учасники Кримської платформи заявили, що ніколи не визнають результати будь-яких незаконних так званих "виборів", організованих російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України.

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Полонені в РФ

Крім того, у заяві вимагається негайнн та безумовнн звільнення всіх політичних в’язнів і осіб, незаконно утримуваних Російською Федерацією, а також забезпечення їхніх прав на фізичне та психічне здоров’я, процесуальні гарантії та справедливий суд.

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Крим (14092) окупація (6919) Кримська платформа (315)
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Давно не було чутно про цю потужну успішну платформу Зєрмачні. З нульовою ефективністю, і з такими ж результатами. Як і всі 32 міжнародні договори про нечувано-небачені безпекові гарантіїї імені Єрмака-Зеленского.
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26.02.2026 16:45 Відповісти
 
 