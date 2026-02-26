Учасники Міжнародної Кримської платформи не визнають анексії Криму та окупованих Росією територій, - заява
Учасники Міжнародної Кримської платформи підтвердили тверду та послідовну позицію щодо невизнання спроби Росії незаконно анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.
Про це йдеться у спільній заяві з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.
Агресія РФ
"Ми, учасники Міжнародної Кримської платформи, продовжуємо твердо підтримувати та підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з її територіальними водами", - йдеться в заяві.
Крім того, учасники рішуче засудили триваючу агресію Російської Федерації, яка систематично вчиняє масштабні порушення прав людини та основоположних свобод на тимчасово окупованій території України, зокрема на Кримському півострові.
Анексія Криму
"Підтверджуємо нашу тверду та послідовну позицію невизнання спроби Росії незаконно анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України, що є грубим порушенням принципів і цілей Статуту ООН та становить серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці та заснованому на правилах міжнародному порядку", - зазначено у спільній заяві.
"Вибори" на ТОТ
Також учасники Кримської платформи заявили, що ніколи не визнають результати будь-яких незаконних так званих "виборів", організованих російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України.
Полонені в РФ
Крім того, у заяві вимагається негайнн та безумовнн звільнення всіх політичних в’язнів і осіб, незаконно утримуваних Російською Федерацією, а також забезпечення їхніх прав на фізичне та психічне здоров’я, процесуальні гарантії та справедливий суд.
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