Участники Международной Крымской платформы не признают аннексии Крыма и оккупированных Россией территорий, - заявление
Участники Международной Крымской платформы подтвердили твердую и последовательную позицию по непризнанию попытки России незаконно аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.
Агрессия РФ
"Мы, участники Международной Крымской платформы, продолжаем твердо поддерживать и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.
Кроме того, участники решительно осудили продолжающуюся агрессию Российской Федерации, которая систематически совершает масштабные нарушения прав человека и основополагающих свобод на временно оккупированной территории Украины, в частности на Крымском полуострове.
Аннексия Крыма
"Подтверждаем нашу твердую и последовательную позицию непризнания попытки России незаконно аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, что является грубым нарушением принципов и целей Устава ООН и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности и основанному на правилах международному порядку", - отмечено в совместном заявлении.
"Выборы" на ВОТ
Также участники Крымской платформы заявили, что никогда не признают результаты любых незаконных так называемых "выборов", организованных российской оккупационной администрацией на временно оккупированной территории Украины.
Пленные в РФ
Кроме того, в заявлении требуется немедленное и безусловное освобождение всех политических заключенных и лиц, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, а также обеспечение их прав на физическое и психическое здоровье, процессуальные гарантии и справедливый суд.
