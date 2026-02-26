Участники Международной Крымской платформы не признают аннексии Крыма и оккупированных Россией территорий, - заявление

Участники Международной Крымской платформы подтвердили твердую и последовательную позицию по непризнанию попытки России незаконно аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.

Агрессия РФ

"Мы, участники Международной Крымской платформы, продолжаем твердо поддерживать и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

Кроме того, участники решительно осудили продолжающуюся агрессию Российской Федерации, которая систематически совершает масштабные нарушения прав человека и основополагающих свобод на временно оккупированной территории Украины, в частности на Крымском полуострове.

Аннексия Крыма

"Подтверждаем нашу твердую и последовательную позицию непризнания попытки России незаконно аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, что является грубым нарушением принципов и целей Устава ООН и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности и основанному на правилах международному порядку", - отмечено в совместном заявлении.

"Выборы" на ВОТ

Также участники Крымской платформы заявили, что никогда не признают результаты любых незаконных так называемых "выборов", организованных российской оккупационной администрацией на временно оккупированной территории Украины.

Пленные в РФ

Кроме того, в заявлении требуется немедленное и безусловное освобождение всех политических заключенных и лиц, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, а также обеспечение их прав на физическое и психическое здоровье, процессуальные гарантии и справедливый суд.

