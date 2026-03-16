Румыния призывает ЕС усилить давление на Россию из-за дополнительных доходов от нефти

На Россию необходимо усиливать давление, в частности в рамках подготовки 20-го пакета санкций, учитывая дополнительные доходы от нефтепродуктов, которые она получает на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается необходимости поддержки Украины, позиция Румынии очень четкая: кредит в 90 миллиардов евро должен быть быстро выплачен. Также хорошо, что мы вместе в ЕС решили продлить на шесть месяцев действующие санкции против России. Но нужно сделать больше, чтобы усилить давление, особенно учитывая то, что у России сейчас есть дополнительный источник доходов — доходы от нефти, которые раньше не были на таком уровне. Это означает, что на уровне ЕС, с румынской точки зрения, мы должны продолжать усиливать давление в рамках подготовки 20-го пакета санкций", — подчеркнула Цою.

Она также обратила внимание на недавнюю неспровоцированную российскую атаку на украинскую электростанцию, которая вызвала экологический кризис на реке Днестр в Молдове.

"Я хочу отметить молдавское правительство за быструю реакцию. Это также один из моментов, когда мы можем оказать помощь через Механизм гражданской защиты Евросоюза", - отметила министр.

