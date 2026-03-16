РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9226 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
232 5

Румыния призывает ЕС усилить давление на Россию из-за дополнительных доходов от нефти

Румыния призывает ЕС усилить давление на Россию

На Россию необходимо усиливать давление, в частности в рамках подготовки 20-го пакета санкций, учитывая дополнительные доходы от нефтепродуктов, которые она получает на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Что касается необходимости поддержки Украины, позиция Румынии очень четкая: кредит в 90 миллиардов евро должен быть быстро выплачен. Также хорошо, что мы вместе в ЕС решили продлить на шесть месяцев действующие санкции против России. Но нужно сделать больше, чтобы усилить давление, особенно учитывая то, что у России сейчас есть дополнительный источник доходов — доходы от нефти, которые раньше не были на таком уровне. Это означает, что на уровне ЕС, с румынской точки зрения, мы должны продолжать усиливать давление в рамках подготовки 20-го пакета санкций", — подчеркнула Цою.

Она также обратила внимание на недавнюю неспровоцированную российскую атаку на украинскую электростанцию, которая вызвала экологический кризис на реке Днестр в Молдове.

"Я хочу отметить молдавское правительство за быструю реакцию. Это также один из моментов, когда мы можем оказать помощь через Механизм гражданской защиты Евросоюза", - отметила министр.

Автор: 

нефть (2139) россия (41496) Румыния (663) санкции (11902) Евросоюз (17820) Ближний Восток (135)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А друг Донни против..." Тварюка руда!
показать весь комментарий
16.03.2026 14:39 Ответить
На попередніх виборах в Румунії нам пощастило.
показать весь комментарий
16.03.2026 14:39 Ответить
непогано було би, щоб румуни також обклали "трамбона" середнім пальцем з відповідним "факом"
показать весь комментарий
16.03.2026 14:41 Ответить
Румыны, финны, эстонцы и датчане мне духовно ближе, чем "братья" из болот. ******, как мир меняется, честно говоря...
показать весь комментарий
16.03.2026 14:53 Ответить
Румуни - нарід дуже притомний.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:02 Ответить
 
 