Румунія закликає ЄС посилити тиск на Росію через додаткові прибутки з нафти

На Росію потрібно посилювати тиск, зокрема у межах підготовки 20-го пакету санкцій, з огляду на додаткові прибутки від нафтопродуктів, які вона отримує на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щодо потреби підтримки України позиція Румунії дуже чітка: кредит у 90 мільярдів євро має бути швидко виплачений. Також добре, що ми разом в ЄС вирішили продовжити на шість місяців чинні санкції проти Росії. Але потрібно зробити більше, щоб посилити тиск, особливо з огляду на те, що Росія зараз має додаткове джерело доходів - прибутки з нафти, які раніше не були на такому рівні. Це означає, що на рівні ЄС, з румунської точки зору, ми повинні продовжувати посилювати тиск у межах підготовки 20-го пакета санкцій", - наголосила Цою.

Вона також звернула увагу на нещодавню неспровоковану російську атаку на українську електростанцію, яка спричинила екологічну кризу на річці Дністер у Молдові.

"Я хочу відзначити молдовський уряд за швидку реакцію. Це також один із моментів, коли ми можемо надати допомогу через Механізм цивільного захисту Євросоюзу", - зазначила міністерка.

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