Словаччина в останню мить розблокувала санкції ЄС проти РФ, - ЗМІ
Словаччина в останню хвилину розблокувала санкції Європейського Союзу проти Росії, відмовившись від вимоги виключити двох олігархів із санкційного списку. Таким чино обмежувальні заходи продовжено ще на шість місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на дипломатичні джерела AFP.
Що відомо
За даними джерел, уряд у Братиславі відмовилися від початкової вимоги виключити двох олігархів із санкційного списку, який налічує близько 2500 російських олігархів та організацій.
Санкції проти РФ
Зазначається, що санкції проти Росії через її війну проти України мають продовжуватися одноголосно усіма 27 державами-членами ЄС кожні пів року. Словаччина заблокувала цей процес, вимагаючи виключити зі списку олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.
Якщо б Словаччина не поступилася, термін дії санкцій завершився 15 березня, однак обмеження були продовжені ще на шість місяців до 15 вересня.
Нагадаємо, у суботу, 14 березня, Рада Європейського Союзу ще на шість місяців продовжила дію індивідуальних санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України.
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є там і інші московські рила, але вже зі словацькими паспортами..
Треба було ще наложити санкції на того,хто дозволяв транзит рос.нафти для її продажі, протягом всього часу повномасштабної,на чому рашка заробляла мільярди дол.для виробництва озброєння.