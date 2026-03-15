Словаччина в останню мить розблокувала санкції ЄС проти РФ, - ЗМІ

Словаччина в останню хвилину розблокувала санкції Європейського Союзу проти Росії, відмовившись від вимоги виключити двох олігархів із санкційного списку. Таким чино обмежувальні заходи продовжено ще на шість місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на дипломатичні джерела AFP.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За даними джерел, уряд у Братиславі відмовилися від початкової вимоги виключити двох олігархів із санкційного списку, який налічує близько 2500 російських олігархів та організацій.

Також читайте: Фіцо написав листа Зеленському щодо відновлення "Дружби": просить підтримки від політичних партій

Санкції проти РФ

Зазначається, що санкції проти Росії через її війну проти України мають продовжуватися одноголосно усіма 27 державами-членами ЄС кожні пів року. Словаччина заблокувала цей процес, вимагаючи виключити зі списку олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.

Якщо б Словаччина не поступилася, термін дії санкцій завершився 15 березня, однак обмеження були продовжені ще на шість місяців до 15 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві країни ЄС вимагають вивести з-під санкцій російського мільярдера Усманова, – FT

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, Рада Європейського Союзу ще на шість місяців продовжила дію індивідуальних санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України.