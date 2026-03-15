Словакия в последний момент разблокировала санкции ЕС против РФ, - СМИ
Словакия в последнюю минуту сняла вето на санкции Европейского Союза против России, отказавшись от требования исключить двух олигархов из санкционного списка. Таким образом, ограничительные меры продлены ещё на шесть месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на дипломатические источники AFP.
Что известно
По данным источников, правительство в Братиславе отказалось от первоначального требования исключить двух олигархов из санкционного списка, который насчитывает около 2500 российских олигархов и организаций.
Санкции против РФ
Отмечается, что санкции против России из-за ее войны против Украины должны продлеваться единогласно всеми 27 государствами-членами ЕС каждые полгода. Словакия заблокировала этот процесс, требуя исключить из списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Если бы Словакия не уступила, срок действия санкций истек бы 15 марта, однако ограничения были продлены еще на шесть месяцев до 15 сентября.
Напомним, в субботу, 14 марта, Совет Европейского Союза еще на шесть месяцев продлил действие индивидуальных санкций, введенных за подрыв территориальной целостности Украины.
є там і інші московські рила, але вже зі словацькими паспортами..
Треба було ще наложити санкції на того,хто дозволяв транзит рос.нафти для її продажі, протягом всього часу повномасштабної,на чому рашка заробляла мільярди дол.для виробництва озброєння.