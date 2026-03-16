Против главы полиции Киевщины Щадило началась медийная атака с использованием ИИ, - журналист
В соцсетях распространяются посты, направленные против начальника Главного управления Нацполиции Киевской области Анатолия Щадило.
Об этом сообщила журналистка Ярина Дорош, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По ее словам, бывший сотрудник полиции Сергей Лукашов опубликовал пост, к которому добавил фото якобы Анатолия Щадило - генерала полиции третьего ранга и начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.
В посте он отметил, что тот "пьяный задремал в развлекательном заведении".
Дорош заявила, что фото было создано с помощью искусственного интеллекта.
Депутат Вишневого горсовета Елена Бурцева также заявила, что фото является результатом работы с ИИ.
"Я не знаю, зачем Сергей Лукашов это раздувает. Во-первых, я не была свидетелем того вечера, но я знаю, что он никогда не появится в форме в ресторане. Во-вторых, на фото не он, шею ему добавили", - отметила она.
На данный момент пост на странице Лукашова удален.
По-друге. У такому віці, з таким званням, та досвідом у такій структурі може до високих щаблів дістатися лише той у якого, якщо зняти взуття, то виявиться що шкарпетки роздвоєні...
Це мабуть той самий ШІ, як коли на вулиці невідомі в балаклавах когось бусярять.
А чому ви не пишете що:
1) цей щадило не проводить особистий прийом громадян за 3 роки???
2) що цей щадило на керівнині посади розставляє своїх з дніпра??? може про племінника сергія рудика розкажете???я кого спочатку в фастів пристроїв а потім в Білу Церкву????
3) корумпована система мусорів лише на збагачення в свої кишені працює по всій Київській області і щадило це прикриває!!! Може ви про карєрний видубуток чорнозему і піску розкажете де мусора щадило все прикривають????