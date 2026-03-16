Против главы полиции Киевщины Щадило началась медийная атака с использованием ИИ, - журналист

В соцсетях распространяются посты, направленные против начальника Главного управления Нацполиции Киевской области Анатолия Щадило.

Об этом сообщила журналистка Ярина Дорош, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, бывший сотрудник полиции Сергей Лукашов опубликовал пост, к которому добавил фото якобы Анатолия Щадило - генерала полиции третьего ранга и начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В посте он отметил, что тот "пьяный задремал в развлекательном заведении".

Дорош заявила, что фото было создано с помощью искусственного интеллекта.

Депутат Вишневого горсовета Елена Бурцева также заявила, что фото является результатом работы с ИИ.

"Я не знаю, зачем Сергей Лукашов это раздувает. Во-первых, я не была свидетелем того вечера, но я знаю, что он никогда не появится в форме в ресторане. Во-вторых, на фото не он, шею ему добавили", - отметила она.

На данный момент пост на странице Лукашова удален.

