Проти керівника поліції Київщини Щадила почалася медійна атака з використанням ШІ, - журналістка
У соцмережах ширять дописи, спрямовані проти начальника Головного управління Нацполіції Київщини Анатолія Щадила.
Про це повідомила журналістка Ярина Дорош, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За її словами, експрацівник поліції Сергій Лукашов оприлюднив допис, до якого додав фото нібито Анатолія Щадила - генерала поліції третього рангу та начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.
У пості він зазначив, що той "п'яний задрімав у розважальному закладі".
Дорош заявила, що фото було створено за допомогою штучного інтелекту.
Депутатка Вишневої міськради Олена Бурцева також заявила, що фото є результатом роботи з ШІ.
"Я не знаю для чого Сергій Лукашов це роздуває. По-перше, я не свідок того вечора, але я знаю він ніколи у формі не буде в ресторані. По-друге, на фото не він, по шиї його додали", - зазначила вона.
Наразі допис на сторінці Лукашова видалено.
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