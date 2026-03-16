Проти керівника поліції Київщини Щадила почалася медійна атака з використанням ШІ, - журналістка

У соцмережах ширять дописи, спрямовані проти начальника Головного управління Нацполіції Київщини Анатолія Щадила.

Про це повідомила журналістка Ярина Дорош, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, експрацівник поліції Сергій Лукашов оприлюднив допис, до якого додав фото нібито Анатолія Щадила - генерала поліції третього рангу та начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.

У пості він зазначив, що той "п'яний задрімав у розважальному закладі".

Дорош заявила, що фото було створено за допомогою штучного інтелекту.

Депутатка Вишневої міськради Олена Бурцева також заявила, що фото є результатом роботи з ШІ.

"Я не знаю для чого Сергій Лукашов це роздуває. По-перше, я не свідок того вечора, але я знаю він ніколи у формі не буде в ресторані. По-друге, на фото не він, по шиї його додали", - зазначила вона.

Наразі допис на сторінці Лукашова видалено.

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