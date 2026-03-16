РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине Монобольшинство в Раде
1 278 23

Заявление Зеленского о мобилизации нардепов "неправильно интерпретировали", - "Слуга народа" Арахамия

арахамія

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский в своём заявлении о планах инициировать изменения в законодательстве, чтобы депутаты могли отправиться на фронт, не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов. Его слова "свободно интерпретировали".

Об этом заявил Арахамия "Украинской правде", комментарий предоставила пресс-служба фракции, передает Цензор.НЕТ.

Реакция фракции

"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты либо работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, либо стоишь на обороне на фронте", — сказал он.

По словам Арахамии, среди депутатов были запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.

Очевидно, именно это и имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", — добавил глава фракции.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что депутаты должны работать в Раде или идти на фронт"Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т. д., или меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", — отметил президент.
  • Несколько ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes Ukraine сказал, что около 40 народных депутатов хотят сложить мандат.

Автор: 

депутат (494) Зеленский Владимир (23650) Арахамия Давид (974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Як це?
Всі не правильно зрозуміли, а один єдиний Арахімія зрозумів правильно.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:15 Ответить
+5
Не сци - і тебе побриють
показать весь комментарий
16.03.2026 16:12 Ответить
+4
Ця істота депутатом стала, порушивши Конституцію України.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЄлєнський головний "людолов-бусифікатор" України!

ЗЄльоні тєлєграмщики-провокатори проти мобілізації вийшли на самих себе!
як невдобно...

.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:31 Ответить
Заяву Зеленського про мобілізацію нардепів "неправильно інтерпретували", - "слуга народу" Арахамія (слухайте правильну інтерпритацію ворога України )
показать весь комментарий
16.03.2026 16:15 Ответить
фюрер Вождь ЗЄлєнский пошльот на Восточный фронт...

це часом не з "17 мгновєній вєсни"?
дежавю якесь.

.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35 Ответить
Може і неправильно, але штани повні...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:16 Ответить
Фьодоров обіцяв вирішити проблему мобілізації....

все буде по справедливості....

.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:38 Ответить
zельона хламідіяарахамія просралась зельоним поносом
показать весь комментарий
16.03.2026 16:17 Ответить
В мережі пішли насмішки з його власних висловлювань, без папірця і друкують кадри із його серіалу сн,де він у ролі президента розстрілює народних депутатів в залі вр на фоні національних символів.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:17 Ответить
Подтерает жопу языком.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 16:18 Ответить
Що значить - не примусово депутатів відправляти на фронт? Вони що добровільно туди підуть?
Чи у нас " єліта" йде доровільно ( не йде), а трактористів ловлять як бандитів і відправляють в окоп.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:19 Ответить
І взагалі, то все вирвано зх контексту та проблеми при перекладі! Во!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:20 Ответить
Є Закон України "Про мобілізацію", є Верховна Рада України, є Президент України, у нас Парламентсько-Президенська країна!
Має бути Закон один для всіх!
Зеленський не приймає Закони, він може ініціювати їх, та підписувати вже прийняті ВР України.
Чесно кажучи позиція Арахамії як завжди "дивна".
Панове -виконуйте Закон України -Конституція України, знаєте такий?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:20 Ответить
Ні, не знаємо, батько зе наш закон і тільки він.)))
показать весь комментарий
16.03.2026 16:53 Ответить
Не встигли обжувати як депутати всралися і всцялися..але полегшено зітхнули, хай краще мене Микола чи Тарас йде!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:23 Ответить
Бубочку опять вырвало контекстом, Арахамия тут специалист.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:24 Ответить
Які ж ці зеленожиді депутати переобдовбані.
Немає сечі читати ці пекельні борошна.! Пць
показать весь комментарий
16.03.2026 16:25 Ответить
Мобилизация и депутаты это понятия диаметрально противоположные , но интересно не это ,интересно другое, когда народ Украины решит разобраться с бесприделом, очень надеюсь что всё-таки после войны, хотя я могу и ошибаться..
показать весь комментарий
16.03.2026 16:33 Ответить
Головнокомандуючий на увесь світ проголошує, що мобілізація це покарання для "непокірних", в т.ч. депутатів.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:38 Ответить
Гімно важко відмити .
показать весь комментарий
16.03.2026 16:40 Ответить
Я не я і хата не моя ?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:40 Ответить
 
 