Заявление Зеленского о мобилизации нардепов "неправильно интерпретировали", - "Слуга народа" Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский в своём заявлении о планах инициировать изменения в законодательстве, чтобы депутаты могли отправиться на фронт, не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов. Его слова "свободно интерпретировали".

Об этом заявил Арахамия "Украинской правде", комментарий предоставила пресс-служба фракции, передает Цензор.НЕТ.

Реакция фракции

"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты либо работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, либо стоишь на обороне на фронте", — сказал он.

По словам Арахамии, среди депутатов были запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.

Очевидно, именно это и имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", — добавил глава фракции.

Что предшествовало?