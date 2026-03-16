Заявление Зеленского о мобилизации нардепов "неправильно интерпретировали", - "Слуга народа" Арахамия
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский в своём заявлении о планах инициировать изменения в законодательстве, чтобы депутаты могли отправиться на фронт, не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов. Его слова "свободно интерпретировали".
Об этом заявил Арахамия "Украинской правде", комментарий предоставила пресс-служба фракции, передает Цензор.НЕТ.
Реакция фракции
"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты либо работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, либо стоишь на обороне на фронте", — сказал он.
По словам Арахамии, среди депутатов были запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.
"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.
Очевидно, именно это и имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", — добавил глава фракции.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявил, что депутаты должны работать в Раде или идти на фронт. "Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т. д., или меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", — отметил президент.
- Несколько ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes Ukraine сказал, что около 40 народных депутатов хотят сложить мандат.
Всі не правильно зрозуміли, а один єдиний Арахімія зрозумів правильно.
ЗЄльоні тєлєграмщики-провокатори проти мобілізації вийшли на самих себе!
як невдобно...
.
фюрерВождь ЗЄлєнский пошльот на Восточный фронт...
це часом не з "17 мгновєній вєсни"?
дежавю якесь.
.
все буде по справедливості....
.
хламідіяарахамія просралась зельоним поносом
Чи у нас " єліта" йде доровільно ( не йде), а трактористів ловлять як бандитів і відправляють в окоп.
Має бути Закон один для всіх!
Зеленський не приймає Закони, він може ініціювати їх, та підписувати вже прийняті ВР України.
Чесно кажучи позиція Арахамії як завжди "дивна".
Панове -виконуйте Закон України -Конституція України, знаєте такий?
Немає сечі читати ці пекельні борошна.! Пць