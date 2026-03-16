Заяву Зеленського про мобілізацію нардепів "неправильно інтерпретували", - "слуга народу" Арахамія
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський у своїй заяві про плани ініціювати зміни до законодавства, щоб депутати могли піти на фронт, не мав на увазі примусової мобілізації нардепів. Його слова "довільно інтерпретували".
Про це заявив Арахамія "Українській правді", коментар надала пресслужба фракції, передає Цензор.НЕТ.
Реакція фракції
"З цього приводу є вкрай важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті", - сказав він.
За словами Арахамії, серед депутатів були запити про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє.
"Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту.
Очевидно, саме це малося на увазі. Що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями", - додав голова фракції.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявив, що депутати повинні працювати у Раді або йти на фронт. "Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - зазначив президент.
- Дещо раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав, що близько 40 народних депутатів хочуть скласти мандат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі не правильно зрозуміли, а один єдиний Арахімія зрозумів правильно.