Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем

Польские военные самолеты поднялись в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По информации польских военных, инцидент произошел в пятницу, 13 марта. Дежурная пара истребителей МиГ-29 осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского самолета в международном воздушном пространстве.

В командовании отметили, что российский самолет Ил-20 выполнял уже девятую в этом году разведывательную миссию вблизи региона. Он летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

В то же время польская сторона подчеркнула, что самолет РФ не нарушал воздушное пространство Польши.

В военном командовании подчеркнули, что задачу выполнили оперативно и безопасно благодаря высокой готовности дежурных сил и профессиональной работе пилотов.

Ранее истребители стран НАТО также неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских самолетов в Балтийском регионе. В частности, в январе испанские истребители EF-18M перехватили российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Альянса.

