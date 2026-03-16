Польша подняла истребители
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем

Польские военные самолеты поднялись в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По информации польских военных, инцидент произошел в пятницу, 13 марта. Дежурная пара истребителей МиГ-29 осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского самолета в международном воздушном пространстве.

В командовании отметили, что российский самолет Ил-20 выполнял уже девятую в этом году разведывательную миссию вблизи региона. Он летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

В то же время польская сторона подчеркнула, что самолет РФ не нарушал воздушное пространство Польши.

В военном командовании подчеркнули, что задачу выполнили оперативно и безопасно благодаря высокой готовности дежурных сил и профессиональной работе пилотов.

Ранее истребители стран НАТО также неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских самолетов в Балтийском регионе. В частности, в январе испанские истребители EF-18M перехватили российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Альянса.

цей Іл вже три роки регулярно зайобує весь балтійський регіон. І схоже буде зайобувати ще три роки. Але це не точно Може і п'ять.
16.03.2026 17:45 Ответить
Які три роки? Я стажування проходив у 1983 році, у Пушкіно, (Царському Селі), під Ленінградом... Він і тоді там базувався... Це у них називалося "слетать за уголок"... Піднімався у Пушкіно, летів до Мурманська, потім ішов уздовж територіальних вод Норвегії, огинав Скандінавський півострів, і через Балтику повертався додому... При мені було не менше трьох польотів (я там два місяці був).
16.03.2026 18:04 Ответить
Очима
16.03.2026 17:49 Ответить
А от Ердоган ніколи їх не перехоплював.Він тільки один раз пердольнув одного москаля,який на пару секунд залетів у його простір - і більше нікого ніколи не було перехоплювати...
16.03.2026 17:50 Ответить
Літак був один, москалів - двоє.
16.03.2026 18:15 Ответить
А могли б перетворити на підводний лайнер .
16.03.2026 17:50 Ответить
Перехоплювати треба так, щоб двигун глохнув або крила відпадали, все решта - рольові ігри свінгерів.
16.03.2026 18:05 Ответить
Можна збивати раз літає з виключеним транспондером.Другий раз не будуть виключати,щоб не індефвкували.
16.03.2026 18:21 Ответить
 
 