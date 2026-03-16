Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем
Польские военные самолеты поднялись в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
По информации польских военных, инцидент произошел в пятницу, 13 марта. Дежурная пара истребителей МиГ-29 осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского самолета в международном воздушном пространстве.
В командовании отметили, что российский самолет Ил-20 выполнял уже девятую в этом году разведывательную миссию вблизи региона. Он летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
В то же время польская сторона подчеркнула, что самолет РФ не нарушал воздушное пространство Польши.
В военном командовании подчеркнули, что задачу выполнили оперативно и безопасно благодаря высокой готовности дежурных сил и профессиональной работе пилотов.
Ранее истребители стран НАТО также неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских самолетов в Балтийском регионе. В частности, в январе испанские истребители EF-18M перехватили российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль