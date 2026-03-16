Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем

Польські військові літаки піднялися у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який виконував політ над Балтійським морем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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За інформацією польських військових, інцидент стався у п’ятницю, 13 березня. Чергова пара винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення, візуальну ідентифікацію та супроводження російського літака у міжнародному повітряному просторі.

У командуванні зазначили, що російський літак Іл-20 виконував уже дев’яту цього року розвідувальну місію поблизу регіону. Він летів без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

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Водночас польська сторона підкреслила, що літак РФ не порушував повітряний простір Польщі.

У військовому командуванні наголосили, що завдання виконали оперативно та безпечно завдяки високій готовності чергових сил і професійній роботі пілотів.

Раніше винищувачі країн НАТО також неодноразово піднімалися у повітря для перехоплення російських літаків у Балтійському регіоні. Зокрема, у січні іспанські винищувачі EF-18M перехопили російські військові літаки поблизу повітряного простору Альянсу.

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