Дроны атаковали Краснодарский край и Новгородскую область: под ударами, вероятно, оказались авиазавод и НПЗ

В ночь на 17 марта ударные беспилотники атаковали Старую Руссу (Новгородская область) и Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Местные жители сообщают о взрывах и действиях ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и Exilenova+.

Атака на Новгородскую область

В Старой Руссе ночью беспилотники атаковали 123-й авиационный ремонтный завод.

Завод выполняет работы по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ. Специализируется на ремонте:

самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410;

двигателей Д-30КП, АИ-20, ВСУ ТГ-16М;

воздушных винтов АВ-68, АВ-72.

По информации мониторинговых каналов авиации РФ, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Удар по Краснодарскому краю

В Славянском районе Краснодарского края прогремело около 10 взрывов. По данным российских СМИ, ПВО пыталась сбить украинские дроны-камикадзе.

По информации местных жителей, за 30 минут было как минимум две волны дронов-камикадзе.

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов с 02:32 ночи. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщают местные телеграм-каналы, под атакой мог находиться нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтебазе. ВИДЕО