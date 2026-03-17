Дроны атаковали Краснодарский край и Новгородскую область: под ударами, вероятно, оказались авиазавод и НПЗ
В ночь на 17 марта ударные беспилотники атаковали Старую Руссу (Новгородская область) и Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Местные жители сообщают о взрывах и действиях ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и Exilenova+.
Атака на Новгородскую область
В Старой Руссе ночью беспилотники атаковали 123-й авиационный ремонтный завод.
Завод выполняет работы по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ. Специализируется на ремонте:
- самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410;
- двигателей Д-30КП, АИ-20, ВСУ ТГ-16М;
- воздушных винтов АВ-68, АВ-72.
По информации мониторинговых каналов авиации РФ, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.
Удар по Краснодарскому краю
В Славянском районе Краснодарского края прогремело около 10 взрывов. По данным российских СМИ, ПВО пыталась сбить украинские дроны-камикадзе.
По информации местных жителей, за 30 минут было как минимум две волны дронов-камикадзе.
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов с 02:32 ночи. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Как сообщают местные телеграм-каналы, под атакой мог находиться нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
Нєт, нє слишалі.
Потім ще розповідають про Україну, яка "нє так" відбиває атаки сотень дронів ледь не щоночі.
При всіх їх ресурсах, русня не здатна поставити зі свого боку заслон вздовж всієї ЛБЗ, хоча мала б це зробити вже давно, бо діпстрайкам третій рік йде. При їх заявлених ресурсах підготувати пару тисяч розрахунків перехоплювачів і робити по парі тисяч перехоплювачів на день - взагалі не проблема.
Але чомусь ні.