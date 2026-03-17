Дрони атакували Краснодарській край та Новгородську область: під ударами, ймовірно, опинилися авіазавод та НПЗ. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти 17 березня ударні безпілотники атакували Стару Руссу (Новгородська область) та Слов'янськ-на-Кубані (Краснодарський край). Місцеві повідомляють про вибухи та роботу ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.
Атака на Новгородську область
У Старій Руссі вночі безпілотники атакували 123-й авіаційний ремонтний завод.
Завод виконує роботи з ремонту, модернізації та технічного обслуговування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ. Спеціалізується на ремонті:
- літаків Іл-76, Іл-78, Л-410;
- двигунів Д-30КП, АІ-20, ВСУ ТГ-16М;
- повітряних гвинтів АВ-68, АВ-72.
За інформацією моніторингових каналів авіації РФ, на заводі знаходяться два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50.
Удар по Краснодарському краю
У Слов'янському районі Краснодарського краю пролунало близько 10 вибухів. За даними росЗМІ, ППО намагалася знешкодити українські дрони-камікадзе.
За інформацією місцевих мешканців, за 30 хвилин було щонайменше дві хвилі дронів-камікадзе.
В аеропорту Краснодара введено тимчасові обмеження на зліт і посадку повітряних суден з 02:32 ночі. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, під атакою міг перебувати нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
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