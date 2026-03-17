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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Краснодарській край та Новгородську область: під ударами, ймовірно, опинилися авіазавод та НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 17 березня ударні безпілотники атакували Стару Руссу (Новгородська область) та Слов'янськ-на-Кубані (Краснодарський край). Місцеві повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.

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Атака на Новгородську область 

У Старій Руссі вночі безпілотники атакували  123-й авіаційний ремонтний завод. 

Дрони у Старій Русі

Завод виконує роботи з ремонту, модернізації та технічного обслуговування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ. Спеціалізується на ремонті:

  • літаків Іл-76, Іл-78, Л-410;
  • двигунів Д-30КП, АІ-20, ВСУ ТГ-16М;
  • повітряних гвинтів АВ-68, АВ-72.

За інформацією моніторингових каналів авіації РФ, на заводі знаходяться два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50.

Удар по Краснодарському краю

У Слов'янському районі Краснодарського краю пролунало близько 10 вибухів. За даними росЗМІ, ППО намагалася знешкодити українські дрони-камікадзе.

Атака на КРаснодарський край

За інформацією місцевих мешканців, за 30 хвилин було щонайменше дві хвилі дронів-камікадзе. 

В аеропорту Краснодара введено тимчасові обмеження на зліт і посадку повітряних суден з 02:32 ночі. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Атака на КРаснодарський край

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, під атакою міг перебувати нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

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безпілотник БпЛА (6019) Удари по РФ (1054) Краснодарський край РФ (81)
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