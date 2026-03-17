182 1

За сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение. Почти половина из них - на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Ивановка, Гавриловка, Орлы, Самойловка, Левадное - Днепропетровская область;
  • Воздиживка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Чаривное, Беленькое - Запорожская область;
  • Приднепровское, Томина Балка, Львово - Херсонская область.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес пять авиаударов с применением 15 КАБ. В течение суток зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышевого, Лимана, Ставок, Дибровы и Боровой.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Резниковки, Озерного и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении противник совершил 30 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники, по уточненной информации, остановили 31 наступательную операцию агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филия, Новониколаевка и Новоподогородное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в сторону Даниловки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Зализнычное, Мирное, Зеленое, Чаривное, Гуляйпольское и Варваровка.

На Ореховском направлении попыток противника улучшить свое положение не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения живой силы и техники.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 930 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 1991 беспилотный летательный аппарат, 120 единиц автомобильной техники.

@ "З покращенням погодних умов російські війська відновили штурмові дії на мотоциклах, квадроциклах та легкових автомобілях. Для прориву також використовується бронетехніка з антидроновим захистом «дикобраз».
Одна з таких атак відбулася на Слов'янському напрямку, проте ЗСУ були готові до такого розвитку подій та відбили цю атаку."
показать весь комментарий
17.03.2026 09:07
 
 