Новости Бои на Александровском направлении
Силы обороны улучшают тактическое положение на Александровском направлении, - 148 ОАбр 8-го корпуса ДШВ

Силы обороны успешно продвигаются на Александровском направлении

Силы обороны активно ведут контрнаступление, применяя артиллерию, беспилотники и пехоту на Александровском направлении. Противник несет потери и не может удержать занятые рубежи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время эфира АрмияTV 16 марта рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко.

"Группировки Десантно-штурмовых войск и других смежных подразделений продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении.

Наши подразделения активно работают по позициям противника, уничтожают его живую силу, технику, логистику", — отметил военный. 

В то же время враг пытается удерживать занятые рубежи и применяет небольшие пехотные группы и беспилотные системы.

"Однако эти действия не дают ему возможности изменить обстановку в свою пользу. Наши подразделения действуют комплексно во взаимодействии артиллерии, беспилотных систем и пехоты, что позволяет постепенно улучшать тактическое положение на направлении", - рассказал Колесниченко.

Что предшествовало?

В начале марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что контрнаступательная операция на Александровском направлении продолжается. В течение месяца ДШВ восстановили контроль над 285,6 кв. км.

На рашистських пабліках оцінили нову тактику ЗСУ, завдяки якій українці просуваються вперед - це масована атака роїв дронів, після якої йде зачистка позицій штурмовим підрозділом, а далі - закріплення піхотою та підтягування позицій дронарів. Після чого те саме повторюється на іншій ділянці. І так далі.
17.03.2026 10:31 Ответить
 
 