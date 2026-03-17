Сили оборони покращують тактичне положення на Олександрівському напрямку, - 148 ОАбр 8-го корпусу ДШВ
Сили оборони активно ведуть контрнаступ, працюючи артилерією, безпілотниками та піхотою на Олександрівському напрямку. Противник зазнає втрат і не може втримати зайняті рубежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стриму АрміяTV 16 березня розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
"Угрупування Десантно-штурмових військ та інших суміжних підрозділів продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку.
Наші підрозділи активно працюють по позиціях противника, знищують його живу силу, техніку, логістику", - зазначив військовий.
Водночас ворог намагається утримувати зайняті рубежі та застосовує малі піхотні групи і безпілотні системи.
"Однак ці дії не дають йому можливості змінити обстановку на свою користь. Наші підрозділи діють комплексно у взаємодії артилерії, безпілотних систем і піхоти, що дозволяє поступово покращувати тактичне положення на напрямку", - розповів Колесниченко.
Що передувало?
Напочатку березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку триває. Протягом місяця ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км.
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