Сили оборони покращують тактичне положення на Олександрівському напрямку, - 148 ОАбр 8-го корпусу ДШВ

Сили оборони активно ведуть контрнаступ, працюючи артилерією, безпілотниками та піхотою на Олександрівському напрямку. Противник зазнає втрат і не може втримати зайняті рубежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стриму АрміяTV 16 березня розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Угрупування Десантно-штурмових військ та інших суміжних підрозділів продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Наші підрозділи активно працюють по позиціях противника, знищують його живу силу, техніку, логістику", - зазначив військовий.

Водночас ворог намагається утримувати зайняті рубежі та застосовує малі піхотні групи і безпілотні системи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДШВ ліквідували групу окупантів та техніку на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

"Однак ці дії не дають йому можливості змінити обстановку на свою користь. Наші підрозділи діють комплексно у взаємодії артилерії, безпілотних систем і піхоти, що дозволяє поступово покращувати тактичне положення на напрямку", - розповів Колесниченко.

Що передувало?

Напочатку березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку триває. Протягом місяця ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км.