ДШВ ліквідували групу окупантів та техніку на Олександрівському напрямку. ВIДЕО
Командування Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднило кадри успішного вогневого ураження великого скупчення живої сили та техніки противника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію було проведено на Олександрівському напрямку, де зараз тривають активні дії українських десантників.
Результати прицільного удару
Завдяки точним координатам аеророзвідки та злагодженій роботі ракетних підрозділів було досягнуто наступних результатів:
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Особовий склад: ліквідовано 10 російських окупантів.
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Автотехніка: знищено 2 автомобілі, що використовувалися для підвезення боєкомплекту та провізії.
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Мобільні засоби: виведено з ладу 3 квадроцикли, які ворог застосовував для швидкого переміщення між позиціями та логістичних цілей.
Оперативна обстановка
Олександрівський напрямок (стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей) залишається зоною інтенсивних боїв. З кінця січня 2026 року Сили оборони, зокрема підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, ведуть успішні дії з перерізання логістичних артерій противника.
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