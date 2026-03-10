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Новини Відео Бої на Олександрівському напрямку
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ДШВ ліквідували групу окупантів та техніку на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднило кадри успішного вогневого ураження великого скупчення живої сили та техніки противника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію було проведено на Олександрівському напрямку, де зараз тривають активні дії українських десантників.

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Результати прицільного удару

Завдяки точним координатам аеророзвідки та злагодженій роботі ракетних підрозділів було досягнуто наступних результатів:

  • Особовий склад: ліквідовано 10 російських окупантів.

  • Автотехніка: знищено 2 автомобілі, що використовувалися для підвезення боєкомплекту та провізії.

  • Мобільні засоби: виведено з ладу 3 квадроцикли, які ворог застосовував для швидкого переміщення між позиціями та логістичних цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова тактика РФ на Олександрівському напрямку: окупанти збільшують глибину ударів FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Оперативна обстановка

Олександрівський напрямок (стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей) залишається зоною інтенсивних боїв. З кінця січня 2026 року Сили оборони, зокрема підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, ведуть успішні дії з перерізання логістичних артерій противника.

Читайте: Сили оборони відкинули ворога біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState

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армія рф (21283) знищення (10354) ДШВ Десантно-штурмові війська (479)
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Великого скупчення? А що як це було б 100 чи 200?
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10.03.2026 13:30 Відповісти
з чого ти зробило висновки, що там була наша техніка, жива, але ушкоджена, як ти напейсало? і ти не плутай, нашу українську і вашу кацапську техніку.
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10.03.2026 15:22 Відповісти
 
 