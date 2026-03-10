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Новости Видео Бои на Александровском направлении
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ДШВ ликвидировали группу оккупантов и технику на Александровском направлении. ВИДЕО

Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало кадры успешного огневого поражения большого скопления живой силы и техники противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена на Александровском направлении, где сейчас продолжаются активные действия украинских десантников.

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Результаты прицельного удара

Благодаря точным координатам аэроразведки и слаженной работе ракетных подразделений были достигнуты следующие результаты:

  • Личный состав: ликвидировано 10 российских оккупантов.

  • Автотехника: уничтожено 2 автомобиля, которые использовались для подвоза боекомплекта и провизии.

  • Мобильные средства: выведено из строя 3 квадроцикла, которые враг применял для быстрого перемещения между позициями и логистическими целями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая тактика РФ на Александровском направлении: оккупанты увеличивают глубину ударов FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Оперативная обстановка

Александровское направление (стык Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей) остается зоной интенсивных боев. С конца января 2026 года Силы обороны, в частности подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, ведут успешные действия по перерезанию логистических артерий противника.

Читайте: Силы обороны отбросили врага у пяти населенных пунктов на Александровском направлении, - DeepState

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472)
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Великого скупчення? А що як це було б 100 чи 200?
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10.03.2026 13:30 Ответить
з чого ти зробило висновки, що там була наша техніка, жива, але ушкоджена, як ти напейсало? і ти не плутай, нашу українську і вашу кацапську техніку.
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10.03.2026 15:22 Ответить
 
 