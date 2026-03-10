ДШВ ликвидировали группу оккупантов и технику на Александровском направлении. ВИДЕО
Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало кадры успешного огневого поражения большого скопления живой силы и техники противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена на Александровском направлении, где сейчас продолжаются активные действия украинских десантников.
Результаты прицельного удара
Благодаря точным координатам аэроразведки и слаженной работе ракетных подразделений были достигнуты следующие результаты:
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Личный состав: ликвидировано 10 российских оккупантов.
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Автотехника: уничтожено 2 автомобиля, которые использовались для подвоза боекомплекта и провизии.
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Мобильные средства: выведено из строя 3 квадроцикла, которые враг применял для быстрого перемещения между позициями и логистическими целями.
Оперативная обстановка
Александровское направление (стык Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей) остается зоной интенсивных боев. С конца января 2026 года Силы обороны, в частности подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, ведут успешные действия по перерезанию логистических артерий противника.
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