Российский БПЛА атаковал здание на Черниговщине, где размещены окружная прокуратура, ТЦК и СП, - СМИ

БПЛА атаковал здание, где размещены ТЦК и прокуратура в Черниговской области

Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по зданию в Черниговском районе, где размещаются окружная прокуратура и РТЦК и СП.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 11:40 было зафиксировано попадание российского беспилотника в двухэтажное здание, где размещены сотрудники окружной прокуратуры и РТЦК и СП.

В результате попадания повреждены фасад, остекление окон и крыша здания.

Информация о пострадавших не поступала.

Читайте: Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговской области: повреждены суд, магазины и энергосети. ФОТОрепортаж

Якщо від влучання 90 кг вибухівки у 2-поверхову будівлю пошкоджено тільки стекла, фасад і шифер - то насправді відбулось падіння уламків збитого шахеда десь за кількасот метрів.
17.03.2026 16:35 Ответить
цікаво буде почитати шанувальників цензору про любов українців до прокурорів та тцк.
прошу панство.....
17.03.2026 16:35 Ответить
В одном здании и прокуратура и ТЦК- это бинго!
17.03.2026 16:50 Ответить
Е ні. Починайте першим
17.03.2026 16:53 Ответить
Страйк.
17.03.2026 16:55 Ответить
 
 