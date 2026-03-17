Российский БПЛА атаковал здание на Черниговщине, где размещены окружная прокуратура, ТЦК и СП, - СМИ
Российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по зданию в Черниговском районе, где размещаются окружная прокуратура и РТЦК и СП.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 11:40 было зафиксировано попадание российского беспилотника в двухэтажное здание, где размещены сотрудники окружной прокуратуры и РТЦК и СП.
В результате попадания повреждены фасад, остекление окон и крыша здания.
Информация о пострадавших не поступала.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
