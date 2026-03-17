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Російський БпЛА атакував на Чернігівщині будівлю, де розміщено окружну прокуратуру, ТЦК та СП, - ЗМІ
Російські окупанти вдарили безпілотником по будівлі у Чернігівському районі, де розміщені окружна прокуратура і РТЦК та СП.
Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 11:40 було зафіксовано влучання російського безпілотника у двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури і РТЦК та СП.
Внаслідок влучання пошкоджені фасад, скління вікон та дах приміщення.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
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