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Новини Удари РФ по ТЦК
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Російський БпЛА атакував на Чернігівщині будівлю, де розміщено окружну прокуратуру, ТЦК та СП, - ЗМІ

БпЛА атакував будівлю, де розміщені ТЦК та прокуратура на Чернігівщин

Російські окупанти вдарили безпілотником по будівлі у Чернігівському районі, де розміщені окружна прокуратура і РТЦК та СП.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 11:40 було зафіксовано влучання російського безпілотника у двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури і РТЦК та СП.

Внаслідок влучання пошкоджені фасад, скління вікон та дах приміщення.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

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обстріл (34636) ТЦК та СП (1224) Чернігівська область (1398)
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