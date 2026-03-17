Российские дроны атакуют Украину вечером 17 марта (обновлено)
Вечером 17 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:02 - Сообщалось о БПЛА из акватории Черного моря курсом на Вилково (Одесская область).
В 19:33 - БПЛА на севере Харьковской области, курс на н.п. Старый Мерчик.
В 19:35 - БПЛА на юге Кировоградской области, курс - северо-западный (вектор - н.п. Бобринец).
Обновленная информация
В 20:22 – Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских целях:
- Группа БПЛА из Брянской обл., РФ на север Сумщины.
- БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
- БПЛА в центре Кировоградской области курсом на Добрянку.
В 20:52 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
В 21:06 - движение БпЛА зафиксировано на следующих направлениях:
- на востоке Черниговщины - курсом на Мену, Борзну,
- на севере Харьковщины - курсом на Богодухов,
- в центре Харьковщины - курсом на Змиев,
- на Полтавщине - курсом на Миргород,
- на севере Запорожской области - курсом на Запорожье,
- на западе Черкасщины - курсом на Виннитчину.
В 21:09 0 группа БпЛА на севере Херсонщины курсом на Архангельское.
В 22:02 – сообщается о движении беспилотников:
- на границе Сумщины и Харьковщины - курсом на Богодухов,
- на востоке Полтавщины - курсом на Диканьку,
- на юге Харьковщины - курсом на Краснопавловку,
- группа БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на Васильковку,
- на юго-западе Днепропетровщины - курсом на Никополь.
В 22:02 - КАБы на Запорожскую область.
В 22:02 - КАБы на восток Харьковщины.
