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Новини Атака безпілотників
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Російські дрони атакують Україну ввечері 17 березня (оновлено)

Атака шахедів

Ввечері 17 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:02 - Повідомлялося про БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Вилкове (Одещина).

О 19:33 - БпЛА на півночі Харківщини, курс на н.п.Старий Мерчик.

О 19:35 - БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний (вектор - н.п.Бобринець).

Оновлена інформація

О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі:

  • Група БпЛА з Брянської обл., рф на північ Сумщини.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА у центрі Кіровоградщини курсом на Добрянку.

О 20:52 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:06 - Рух БпЛА зафіксований на таких напрямках: 

  • На сході Чернігівщини курсом на Мену, Борзну.
  • На півночі Харківщини курсом на Богодухів.
  • У центрі Харківщини курсом на Зміїв.
  • На Полтавщині курсом на Миргород.
  • На півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
  • На заході Черкащини курсом на Вінниччину.

О 21:09 - Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.

Оновлена інформація

О 22:02 - Повідомляється про рух безпілотників:

  • На межі Сумщини та Харківщини курсом на Богодухів.
  • На сході Полтавщини курсом на Диканьку.
  • На півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.
  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Васильківку.
  • На південному заході Дніпропетровщини курсом на Нікополь.

О 22:02 - КАБи на Запорізьку область.

О 22:02 - КАБи на схід Харківщини.

Оновлена інформація

О 22:43 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:46 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

О 22:56 - БпЛА на Чернігівщині в районі н.п. Березна, в напрямку Чернігова.

О 23:33 - БпЛА на північному сході Миколаївщини в напрямку н.п.Новий Буг.

О 23:37 - БпЛА в центрі Чернігівщини курсом на Ніжин.

О 23:38 - БпЛА на Харківщині курсом на Мерефу.

Оновлена інформація

О 23:58 - Київщина: БпЛА повз Баришівку рухаються у напрямку Броварів/Борисполя.

О 00:02- Кілька БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 00:20 -  БпЛА на Київщині в напрямку н.п Обухів\Васильків.

О 00:22 -  БпЛА на Миколаївщині, курс на Кіровоградщину (н.п.Вільшанка).

О 00:49 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

ОО:50 - Харків - в районі міста ворожий БпЛА.

О 01:31 -  БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Сосниця південно-західним курсом.

О 01:33 - БпЛА на Одещині, поблизу н.п.Буялик, курс на північ.

О 01:52 - БпЛА на Харків з півночі.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

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Автор: 

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