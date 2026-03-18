Російські дрони атакують Україну ввечері 17 березня (оновлено)

Ввечері 17 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:02 - Повідомлялося про БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Вилкове (Одещина).

О 19:33 - БпЛА на півночі Харківщини, курс на н.п.Старий Мерчик.

О 19:35 - БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний (вектор - н.п.Бобринець).

Оновлена інформація

О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі:

Група БпЛА з Брянської обл., рф на північ Сумщини.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

БпЛА у центрі Кіровоградщини курсом на Добрянку.

О 20:52 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:06 - Рух БпЛА зафіксований на таких напрямках:

На сході Чернігівщини курсом на Мену, Борзну.

На півночі Харківщини курсом на Богодухів.

У центрі Харківщини курсом на Зміїв.

На Полтавщині курсом на Миргород.

На півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

На заході Черкащини курсом на Вінниччину.

О 21:09 - Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.

Оновлена інформація

О 22:02 - Повідомляється про рух безпілотників:

На межі Сумщини та Харківщини курсом на Богодухів.

На сході Полтавщини курсом на Диканьку.

На півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Васильківку.

На південному заході Дніпропетровщини курсом на Нікополь.

О 22:02 - КАБи на Запорізьку область.

О 22:02 - КАБи на схід Харківщини.

Оновлена інформація

О 22:43 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:46 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

О 22:56 - БпЛА на Чернігівщині в районі н.п. Березна, в напрямку Чернігова.

О 23:33 - БпЛА на північному сході Миколаївщини в напрямку н.п.Новий Буг.

О 23:37 - БпЛА в центрі Чернігівщини курсом на Ніжин.

О 23:38 - БпЛА на Харківщині курсом на Мерефу.

Оновлена інформація

О 23:58 - Київщина: БпЛА повз Баришівку рухаються у напрямку Броварів/Борисполя.

О 00:02- Кілька БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 00:20 - БпЛА на Київщині в напрямку н.п Обухів\Васильків.

О 00:22 - БпЛА на Миколаївщині, курс на Кіровоградщину (н.п.Вільшанка).

О 00:49 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

ОО:50 - Харків - в районі міста ворожий БпЛА.

О 01:31 - БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Сосниця південно-західним курсом.

О 01:33 - БпЛА на Одещині, поблизу н.п.Буялик, курс на північ.

О 01:52 - БпЛА на Харків з півночі.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Дивіться також: Бійці "Спартану" за 10 днів березня знищили понад 170 російських дронів "Молнія". ВIДЕО