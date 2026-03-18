Російські дрони атакують Україну ввечері 17 березня (оновлено)
Ввечері 17 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:02 - Повідомлялося про БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Вилкове (Одещина).
О 19:33 - БпЛА на півночі Харківщини, курс на н.п.Старий Мерчик.
О 19:35 - БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний (вектор - н.п.Бобринець).
Оновлена інформація
О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі:
- Група БпЛА з Брянської обл., рф на північ Сумщини.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА у центрі Кіровоградщини курсом на Добрянку.
О 20:52 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 21:06 - Рух БпЛА зафіксований на таких напрямках:
- На сході Чернігівщини курсом на Мену, Борзну.
- На півночі Харківщини курсом на Богодухів.
- У центрі Харківщини курсом на Зміїв.
- На Полтавщині курсом на Миргород.
- На півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
- На заході Черкащини курсом на Вінниччину.
О 21:09 - Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.
Оновлена інформація
О 22:02 - Повідомляється про рух безпілотників:
- На межі Сумщини та Харківщини курсом на Богодухів.
- На сході Полтавщини курсом на Диканьку.
- На півдні Харківщини курсом на Краснопавлівку.
- Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Васильківку.
- На південному заході Дніпропетровщини курсом на Нікополь.
О 22:02 - КАБи на Запорізьку область.
О 22:02 - КАБи на схід Харківщини.
Оновлена інформація
О 22:43 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 22:46 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.
О 22:56 - БпЛА на Чернігівщині в районі н.п. Березна, в напрямку Чернігова.
О 23:33 - БпЛА на північному сході Миколаївщини в напрямку н.п.Новий Буг.
О 23:37 - БпЛА в центрі Чернігівщини курсом на Ніжин.
О 23:38 - БпЛА на Харківщині курсом на Мерефу.
Оновлена інформація
О 23:58 - Київщина: БпЛА повз Баришівку рухаються у напрямку Броварів/Борисполя.
О 00:02- Кілька БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.
О 00:20 - БпЛА на Київщині в напрямку н.п Обухів\Васильків.
О 00:22 - БпЛА на Миколаївщині, курс на Кіровоградщину (н.п.Вільшанка).
О 00:49 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
ОО:50 - Харків - в районі міста ворожий БпЛА.
О 01:31 - БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Сосниця південно-західним курсом.
О 01:33 - БпЛА на Одещині, поблизу н.п.Буялик, курс на північ.
О 01:52 - БпЛА на Харків з півночі.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
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