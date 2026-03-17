РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7163 посетителя онлайн
Новости
278 0

Румыния зафиксировала дрон вблизи границы с Украиной: в воздух поднялись истребители F-16

Вблизи Румынии зафиксировали дрон

Вечером 17 марта системы наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигналы беспилотного летательного аппарата вблизи национального воздушного пространства на севере уезда Тулча.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, обнародованном через "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Объект был обнаружен примерно в 20 км к северу от украинского населенного пункта Вилково. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям разослал уведомление RO-Alert для информирования населения северной части уезда Тулча.

Реакция румынских военных и поиск дрона

Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти в 19:22. Также ведутся поиски обломков беспилотника, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

"Для обеспечения безопасности населения было оперативно разослано сообщение RO-Alert и поднята авиация", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Ранее министр национальной обороны Румынии Раду Мируце заявил об увеличении количества военнослужащих и усилении противовоздушной обороны в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов.

По его словам, было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Автор: 

беспилотник (4893) Румыния (1236) истребитель (97)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 