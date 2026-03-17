Румыния зафиксировала дрон вблизи границы с Украиной: в воздух поднялись истребители F-16

Вечером 17 марта системы наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигналы беспилотного летательного аппарата вблизи национального воздушного пространства на севере уезда Тулча.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, обнародованном через "Европейскую правду".

Объект был обнаружен примерно в 20 км к северу от украинского населенного пункта Вилково. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям разослал уведомление RO-Alert для информирования населения северной части уезда Тулча.

Реакция румынских военных и поиск дрона

Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти в 19:22. Также ведутся поиски обломков беспилотника, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

"Для обеспечения безопасности населения было оперативно разослано сообщение RO-Alert и поднята авиация", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Ранее министр национальной обороны Румынии Раду Мируце заявил об увеличении количества военнослужащих и усилении противовоздушной обороны в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов.

По его словам, было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.