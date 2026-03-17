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Новини Дрони РФ над Європою
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Румунія зафіксувала дрон поблизу кордону з Україною: у повітря підняли винищувачі F-16

Поблизу Румунії зафіксували дрон

Увечері 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнали безпілотного літального апарата поблизу національного повітряного простору на півночі повіту Тулча.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, оприлюдненій через "Європейську правду".

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Об’єкт було виявлено приблизно за 20 км на північ від українського населеного пункту Вилкове. У зв’язку з цим Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій розіслав повідомлення RO-Alert для інформування населення північної частини повіту Тулча.

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Реакція румунських військових та пошук дрона

Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази у Фетешті о 19:22. Також ведуться пошуки уламків безпілотника, який міг впасти у районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

"Для забезпечення безпеки населення було оперативно розіслано повідомлення RO-Alert та піднято авіацію", — йдеться у заяві румунського оборонного відомства.

Раніше міністр національної оборони Румунії Раду Міруце заявив про збільшення кількості військовослужбовців і посиленні протиповітряної оборони в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.

За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

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безпілотник БпЛА (6026) Румунія (1424) винищувач (153)
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