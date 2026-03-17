Румунія зафіксувала дрон поблизу кордону з Україною: у повітря підняли винищувачі F-16

Увечері 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнали безпілотного літального апарата поблизу національного повітряного простору на півночі повіту Тулча.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, оприлюдненій через "Європейську правду".

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Об’єкт було виявлено приблизно за 20 км на північ від українського населеного пункту Вилкове. У зв’язку з цим Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій розіслав повідомлення RO-Alert для інформування населення північної частини повіту Тулча.

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Реакція румунських військових та пошук дрона

Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази у Фетешті о 19:22. Також ведуться пошуки уламків безпілотника, який міг впасти у районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

"Для забезпечення безпеки населення було оперативно розіслано повідомлення RO-Alert та піднято авіацію", — йдеться у заяві румунського оборонного відомства.

Раніше міністр національної оборони Румунії Раду Міруце заявив про збільшення кількості військовослужбовців і посиленні протиповітряної оборони в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.

За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.