Румунія зафіксувала дрон поблизу кордону з Україною: у повітря підняли винищувачі F-16
Увечері 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнали безпілотного літального апарата поблизу національного повітряного простору на півночі повіту Тулча.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, оприлюдненій через "Європейську правду".
Об’єкт було виявлено приблизно за 20 км на північ від українського населеного пункту Вилкове. У зв’язку з цим Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій розіслав повідомлення RO-Alert для інформування населення північної частини повіту Тулча.
Реакція румунських військових та пошук дрона
Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази у Фетешті о 19:22. Також ведуться пошуки уламків безпілотника, який міг впасти у районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.
"Для забезпечення безпеки населення було оперативно розіслано повідомлення RO-Alert та піднято авіацію", — йдеться у заяві румунського оборонного відомства.
Раніше міністр національної оборони Румунії Раду Міруце заявив про збільшення кількості військовослужбовців і посиленні протиповітряної оборони в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.
За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
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