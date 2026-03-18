286 боевых столкновений 17 марта на фронте: наибольшая активность врага на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 17 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 286 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 227 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Орестополь, Просяная, Мечетное, Ивановка Днепропетровской области; Воздвиживская, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва, Светлая Долина, Любицкое, Барвиновка, Лесное, Веселянка, Орехов Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1710 человек. Также враг потерял три танка, 11 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 1189 беспилотных летательных аппаратов, 230 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, противник нанес один авиаудар с применением двух авиабомб, осуществил 121 обстрел, из которых 18 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Старицы, Лимана, Песчаного и в сторону Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Новоосинового, Глушковки, Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Лиман, Червоный Став и в районах Колодязей и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Закитное и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 46 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Новопавловка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, Дачное.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Зеленый Гай и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 31 атака оккупантов в районах Зализнычного, Гуляйполя, Мирного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения с врагом недалеко от Степового.

На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.