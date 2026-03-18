Российские войска сбросили две ФАБ-250 на жилые районы Краматорска: есть раненые, в том числе дети
Ночью российские оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Российские войска, используя две ФАБ-250, нанесли удары по частному сектору и спальному району многоэтажек.
В результате обстрела ранения получили 8 жителей, в том числе 2 ребенка", — говорится в сообщении.
Повреждены не менее трех десятков частных жилых домов и два многоэтажных здания.
