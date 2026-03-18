Российские войска сбросили две ФАБ-250 на жилые районы Краматорска: есть раненые, в том числе дети

Ночью российские оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Российские войска, используя две ФАБ-250, нанесли удары по частному сектору и спальному району многоэтажек.

В результате обстрела ранения получили 8 жителей, в том числе 2 ребенка", — говорится в сообщении.

Повреждены не менее трех десятков частных жилых домов и два многоэтажных здания.

РФ сбросила ФАБы на Краматорск: что известно о последствиях?

Сруськай міф в Україні, у щоденному своєму прояві, з 2014 року!!!!
18.03.2026 09:51 Ответить
Україна має знайти спосіб протидії ворожим авіаударам КАБами. Це питання виживання України! На жаль передані нам американські F-16 неспроможні атакувати ворога далекобійними ракетами повітря-повітря і виникає питання а навіщо нам потрібні були літаки неспроможні вирішувати завдання в ******** війні? Для чого американці продавлювали передачу своєї застарілої авіатехніки, коли Україна могла отримати літаки Гріпен, до яких можна закупити європейські ракети повітря-повітря Метеор, які можуть збивати російські літаки на відстані 200+ км і тим убезпечити нас від авіаційних ударів русні? Фактично роль американців в цій війні була виключна шкідлива, спочатку США вимагали не атакувати русню в Криму, бо США та ЄС не були готові до війни, потім США вимагали не атакувати русню на її території, вводили безкінечні обмеження, нав'язували нам свою застарілу зброю з обмеженим функціоналом. Допомога США завжди була настільки нікчемною, що завжди дозволяла путіну мати перевагу на полі бою. Може зараз ця "допомога" нарешті припиниться і ми перестанемо залежати від рішень американських зрадників.
18.03.2026 10:14 Ответить
Єрмак з банановим і лубинцем та верещучкою, уже надають допомогу Укранцям в Краматорську?.
18.03.2026 09:52 Ответить
 
 