Российские войска сбросили две ФАБ-250 на жилые районы Краматорска: есть раненые, в том числе дети

Ночью российские оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Российские войска, используя две ФАБ-250, нанесли удары по частному сектору и спальному району многоэтажек.

В результате обстрела ранения получили 8 жителей, в том числе 2 ребенка", — говорится в сообщении.

Повреждены не менее трех десятков частных жилых домов и два многоэтажных здания.

