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Новини Обстріли Донеччини
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Російські війська скинули дві ФАБ-250 на житлові райони Краматорська: є поранені, зокрема діти

Вночі російські окупанти скинули авіабомби на Краматорськ, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив глава МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російські війська, з використанням двох ФАБ-250, завдали ударів по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень 8 мешканців, у тому числі - 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено щонайменше три десятки приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки.

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РФ скинула ФАБи на Краматорськ: що відомо про наслідки?

Автор: 

Краматорськ (938) обстріл (34655) Донецька область (11374) Краматорський район (1295)
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