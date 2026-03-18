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Російські війська скинули дві ФАБ-250 на житлові райони Краматорська: є поранені, зокрема діти
Вночі російські окупанти скинули авіабомби на Краматорськ, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив глава МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російські війська, з використанням двох ФАБ-250, завдали ударів по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок.
Внаслідок обстрілу зазнали поранень 8 мешканців, у тому числі - 2 дитини", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено щонайменше три десятки приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки.
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