С начала марта Силы обороны поразили более 20 целей, обеспечивающих вражескую ПВО, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

С 1 по 15 марта Силы обороны Украины поразили более 20 объектов, обеспечивающих противовоздушную оборону России: зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Удары по ЗРК

По данным Генерального штаба ВСУ, только в течение первых двух недель марта Силы обороны поразили следующие зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы:

"Панцирь-С1" (Якимовка, Запорожская обл. и Новоозерное, Крым) – прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах;

(Волноваха, Донецкая обл. и Балашовка, Запорожская обл.) – всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск на марше; ЗРК "Тор-М1" (Коробкино, Луганская обл.) – модернизированная версия для противодействия высокоточному оружию и с возможностью одновременного обстрела двух целей;

(Коробкино, Луганская обл.) – модернизированная версия для противодействия высокоточному оружию и с возможностью одновременного обстрела двух целей; Пусковая установка ЗРК С-300 (район Стрелково, Херсонская обл.) – основное средство ПВО средней и большой дальности;

(район Стрелково, Херсонская обл.) – основное средство ПВО средней и большой дальности; "Бук-М3" и "Бук-М1" (Лиманчук, Луганская обл. и Багатовка, Запорожская обл.) – мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями;

(Лиманчук, Луганская обл. и Багатовка, Запорожская обл.) – мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями; Пусковая установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганская обл.) – специализированная для противоракетной обороны;

(Боровеньки, Луганская обл.) – специализированная для противоракетной обороны; Пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф" (Дальнее, Крым) – самая современная в армии России система ПВО большой дальности.

(Боровеньки, Луганская обл.) – специализированная для противоракетной обороны; Пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф" (Дальнее, Крым) – самая современная в армии России система ПВО большой дальности.

В Минобороны отмечают, что такие потери РФ являются очень ощутимыми. Уничтожение или повреждение ЗРК снижает способность врага сбивать ракеты, делая тыловые базы оккупантов менее защищенными.

Поражение РЛС

Так, с начала марта были поражены следующие радиолокационные станции армии РФ:

РЛС к С-300 и С-400 (Мангуш, Садовое и Червоное – Донецкая обл.; Новокрасновка – Луганская обл.; Севастополь – АР Крым; Новороссийск – Краснодарский край, РФ) – "глаза", без которых комплексы не способны видеть цели;

(Мангуш, Садовое и Червоное – Донецкая обл.; Новокрасновка – Луганская обл.; Севастополь – АР Крым; Новороссийск – Краснодарский край, РФ) – "глаза", без которых комплексы не способны видеть цели; "Подлет-К1" (Виноградное, АР Крым) – обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах;

(Виноградное, АР Крым) – обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах; "Каста 2Е2" (Любиме – Луганская обл. и АР Крым) – станция кругового обзора для обнаружения малозаметных целей;

(Любиме – Луганская обл. и АР Крым) – станция кругового обзора для обнаружения малозаметных целей; "ЯСТРЕБ А-В" (Тополи, Луганская обл.) – самый современный в российской армии комплекс артиллерийской разведки;

(Тополи, Луганская обл.) – самый современный в российской армии комплекс артиллерийской разведки; "Сопка-2" (АР Крым) – комплекс для мониторинга воздушного пространства;

(АР Крым) – комплекс для мониторинга воздушного пространства; "Небо-У" (Гвардейское, АР Крым) – обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях;

(Гвардейское, АР Крым) – обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях; "Противник" и "Пароль" (Либкнехтовка, АР Крым) — мобильные станции для выдачи целевых указаний авиации;

(Либкнехтовка, АР Крым) — мобильные станции для выдачи целевых указаний авиации; "Валдай" (Приморское, АР Крым) – специализированная РЛС для обнаружения и противодействия сверхмалым дронам.

Без работающих РЛС вражеская ПВО становится "слепой", оккупантам становится сложнее вовремя реагировать на запуск средств поражения.

Уничтожение или повреждение РЭБ

За это же время Силам обороны удалось поразить и крупные объекты РЭБ и связи врага:

наземный ретранслятор (Черноморское, Крым) – обеспечивал связь и управление ударными дронами;

(Приморск, Запорожская обл.) — критический узел координации подразделений оккупантов; станция РЭБ (район Донецка) – используется для подавления сигналов GPS и навигации наших средств.

(Приморск, Запорожская обл.) — критический узел координации подразделений оккупантов; станция РЭБ (район Донецка) – используется для подавления сигналов GPS и навигации наших средств.

Поражение этих объектов ухудшает координацию врага и освобождает радиоэфир для более эффективной работы украинских ударных БПЛА и высокоточного оружия.

"Каждая уничтоженная или выведенная из строя установка ПВО, РЛС и РЭБ — это "дыра" в противовоздушной обороне врага, которая открывает пространство для наших ракетных ударов и работы авиации", — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны также напомнили, что в течение января и февраля 2026 года Силы обороны Украины поразили три крупных предприятия ВПК РФ, а также один из ключевых ракетных полигонов и два крупных арсенала.