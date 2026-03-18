Від початку березня Сили оборони уразили понад 20 цілей, що забезпечують вороже ППО, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України з 1 по 15 березня уразили понад 20 цілей, що забезпечують протиповітряну оборону Росії: зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по ЗРК

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом двох перших тижнів березня Сили оборони уразили такі зенітні ракетні та ракетно-гарматні комплекси:

"Панцир-С1" (Якимівка, Запорізька обл. та Новоозерне, Крим) – прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах;

(Якимівка, Запорізька обл. та Новоозерне, Крим) – прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах; ЗРК "Тор" (Волноваха, Донецька обл. та Балашівка, Запорізька обл.) – всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ на марші;

(Волноваха, Донецька обл. та Балашівка, Запорізька обл.) – всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ на марші; ЗРК "Тор-М1" (Коробкине, Луганська обл.) – модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю одночасного обстрілу двох цілей;

(Коробкине, Луганська обл.) – модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю одночасного обстрілу двох цілей; Пускова установка ЗРК С-300 (район Стрілкове, Херсонська обл.) – основний засіб ППО середньої та великої дальності;

(район Стрілкове, Херсонська обл.) – основний засіб ППО середньої та великої дальності; "Бук-М3" та "Бук-М1" (Лиманчук, Луганська обл. та Багатівка, Запорізька обл.) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями;

(Лиманчук, Луганська обл. та Багатівка, Запорізька обл.) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями; Пускова установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганська обл.) – спеціалізована для протиракетної оборони;

(Боровеньки, Луганська обл.) – спеціалізована для протиракетної оборони; Пускова установка ЗРК С-400 "Тріумф" (Дальне, Крим) – найсучасніша в армії Росії система ППО великої дальності.

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У Міноборони зауважують, що такі втрати РФ є дуже відчутними. Знищення або пошкодження ЗРК знижує спроможність ворога збивати ракети, роблячи тилові бази окупантів менш захищеними.

Ураження РЛС

Так, від початку березня уражено такі радіолокаційні станції армії РФ:

РЛС до С-300 та С-400 (Мангуш, Садове та Червоне – Донецька обл.; Новокраснівка – Луганська обл.; Севастополь – АР Крим; Новоросійськ – Краснодарський край, РФ) – "очі", без яких комплекси не здатні бачити цілі;

(Мангуш, Садове та Червоне – Донецька обл.; Новокраснівка – Луганська обл.; Севастополь – АР Крим; Новоросійськ – Краснодарський край, РФ) – "очі", без яких комплекси не здатні бачити цілі; "Подльот-К1" (Виноградне, АР Крим) – виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах;

(Виноградне, АР Крим) – виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах; "Каста 2Е2" (Любиме – Луганська обл. та АР Крим) – станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей;

(Любиме – Луганська обл. та АР Крим) – станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей; "ЯСТРЕБ А-В" (Тополі, Луганська обл.) – найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки;

(Тополі, Луганська обл.) – найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки; "Сопка-2" (АР Крим) – комплекс для моніторингу повітряного простору;

(АР Крим) – комплекс для моніторингу повітряного простору; "Небо-У" (Гвардійське, АР Крим) – забезпечує виявлення літаків та ракет на великих відстанях;

(Гвардійське, АР Крим) – забезпечує виявлення літаків та ракет на великих відстанях; "Противник" та "Пароль" (Лібкнехтівка, АР Крим) — мобільні станції для видачі цілевказань авіації;

(Лібкнехтівка, АР Крим) — мобільні станції для видачі цілевказань авіації; "Валдай" (Приморське, АР Крим) – спеціалізована РЛС для виявлення та протидії надмалим дронам.

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Без працюючих РЛС ворожа ППО стає "сліпою", окупантам стає складніше вчасно реагувати на підліт засобів ураження.

Знищення або пошкодження РЕБ

За цей же час Силам оборони вдалось уразити й великі обʼєкти РЕБ та звʼязку ворога:

наземний ретранслятор (Чорноморське, Крим) – забезпечував зв'язок та управління ударними дронами;

(Чорноморське, Крим) – забезпечував зв'язок та управління ударними дронами; вежа зв’язку (Приморськ, Запорізька обл.) – критичний вузол координації підрозділів окупантів;

(Приморськ, Запорізька обл.) – критичний вузол координації підрозділів окупантів; станція РЕБ (район Донецька) – використовується для придушення сигналів GPS та навігації наших засобів.

Ураження цих об'єктів погіршує координацію ворога та звільняє радіоефір для ефективнішої роботи українських ударних БпЛА і високоточної зброї.

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"Кожна знищена або виведена з ладу установка ППО, РЛС та РЕБ – це "дірка" у протиповітряній обороні ворога, що відкриває простір для наших ракетних ударів та роботи авіації", - наголосили в Міністерстві.

У Міноборони також нагадали, що впродовж січня та лютого 2026 року Сили оборони України уразили три великі підприємства ВПК РФ, а також один із ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.