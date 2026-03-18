ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

вооз

Чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе, если конфликт США и Израиля с Ираном будет продолжать обостряться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи в интервью Politico.

"Худший сценарий - это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, который постигнет регион - и весь мир, если это в конце концов произойдет, - и последствия будут ощущаться десятилетиями", - заявила Балхи.

По ее словам, сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но повышение уровня радиации может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила региональный директор ВОЗ.

Така вже в них робота - готуватись.
Головне - не почати хапати військових за руки.
Бо інакше гарантовано матимете цілу низку ядерних інцидентів. Просто собі на голови.
18.03.2026 13:44 Ответить
намордники одевать сейчас или позже?
18.03.2026 13:48 Ответить
Гроші розпиляють?
18.03.2026 13:49 Ответить
а вони і не зупинялися)
18.03.2026 13:53 Ответить
На цій темі,ще не пиляли.
18.03.2026 14:32 Ответить
це тіпа Трамп може наказати скинути ядерку на Іран чи може рф вже передала я/з іранцям?
18.03.2026 13:52 Ответить
"АЕС «Бушер» - єдина діюча атомна електростанція в Ірані, розташована на півдні країни, що працює на 1000 МВт з використанням російських технологій. Станція відіграє незначну роль в енергосистемі, але є критичним об'єктом, що контролюється МАГАТЕ. 18 березня 2026 року було зафіксовано влучання снаряда на територію станції, радіації не виявлено"
18.03.2026 14:03 Ответить
використаний там тип реактора не є таким, що вразі аварії викличе міжрегіональні масштаби забруднення..
18.03.2026 14:13 Ответить
Ну как сказать? В Чернобыле тоже так считали. А если учитывать что Бушер стоит на берегу Персидского залива в месте, которое в случае масштабной аварии может заблокировать надолго там весь нефтянной и газовый трафик из Кувейта и Бахрейна, то всем мало тогда не покажется.
18.03.2026 14:28 Ответить
Там кацапський реактор, тому процитую що пишуть про нього самі кацапи : "Итак, при наложении двух отказов (отсутствие внешнего энергоснабжения и неработоспособность резервных дизель-генераторов) на АЭС с ВВЭР-1000 примерно через два часа после начала аварии начнёт плавиться активная зона реактора, а через пять с половиной часов будет проплавлено днище корпуса реактора. Далее расплав, включающий ядерное топливо, металл реактора, бетон шахты корпуса энергоблока (т. н. кориум) при температуре в несколько тысяч градусов начнёт проплавлять грунт, на котором расположен энергоблок. Потом этот расплав, имеющий температуру вулканической магмы, достигнет водоносного горизонта. Конечно, может случиться, что кориум остынет, не достигнув воды. Но при наихудшем сценарии контакт кориума с водой может привести к «паровому взрыву», который разнесёт радиоактивность на сотни километров. "
18.03.2026 14:32 Ответить
Написали, що попали снарядом в АЕС в Ірані
18.03.2026 14:03 Ответить
скорше в якесь іранське сховище відходів прилетить ... таке добряче насрати може і по активності і по площі забруднення 🤔
18.03.2026 14:03 Ответить
Іран погрожував нанести удари по ізраїльській АЕС, а нещодавно ізраїль атакував АЕС ірану.
18.03.2026 14:07 Ответить
По чьей заявке?
18.03.2026 14:13 Ответить
снова прививки будут?
18.03.2026 14:16 Ответить
Sputnik від радіації.
18.03.2026 14:38 Ответить
Як казав товариш майор у разі ядерного вибуха автомат треба держати на витягнутих руках щоб розплавлений метал не капав на берці
18.03.2026 14:18 Ответить
Та наче вже іран знімає блокаду в обмін на систему "обілєчіванія" ходоков через протоку
Тарифи будуть мабуть диференційовані
Путужна пабєда трампакса.
18.03.2026 14:20 Ответить
Лишній раз нагадали про себе.
Головне щоб всі країни вчасно платили членські внески, а там трава не рости!
Золотий "Ковідний період" вже давно закінчився.😢
Дайте грошей🤬, ми працюємо! 🤭
18.03.2026 14:32 Ответить
 
 