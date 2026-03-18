ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

Чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе, если конфликт США и Израиля с Ираном будет продолжать обостряться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи в интервью Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Худший сценарий - это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, который постигнет регион - и весь мир, если это в конце концов произойдет, - и последствия будут ощущаться десятилетиями", - заявила Балхи.

По ее словам, сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но повышение уровня радиации может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила региональный директор ВОЗ.

